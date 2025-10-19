Bio je to jedan naizgled običan dan u premijerovim predizbornim obilascima Hrvatske: otvaranje sjajne nove državne ceste, kava s načelnikom i njegovim suradnicima u zgradi općine, pa u automobile i na sljedeću postaju i sljedeći zadatak tog travanjskog dana 2019. Ali na toj kavi u zgradi općine premijer Andrej Plenković neplanirano je predložio ideju: "Idemo malo vidjeti Farkaševac"."Jooj, tu sam igrao nogomet s pokojnim gospodinom Andrijom", rekao je malo potom premijer Plenković, citiran prema svjedocima, pokazujući na betonsko igralište pored crkve i škole. Kad su s glavne seoske ulice skrenuli prema jednoj sporednoj ulici, premijer je pristao na slikanje s Farkaševčanima ispred jedne kuće koja mu je očito nešto značila u prošlosti. U tu je kuću, naime, često dolazio kao dječak.
Jedina općina koja je Plenkovića proglasila svojim počasnim građaninom: Ovdje je proveo dio djetinjstva
Ostalo mu je to mjesto pri srcu i on ga pamti po prekrasnim trenucima s toplim, dobrim i susretljivim ljudima, kaže nam sugovornik blizak premijeru
Komentara 3
Ja sam mislio da je Andrej branio Farkaševac u Domovinskom ratu pa da je zato dobio status počasnog građanina. Kad će knjiga Dječak iz Farkaševca?
A Bežanija?
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
jedva čekam članak "AP u avionu", "AP prvi puta na moru" a posebno "AP prvi dan u školi"