Jedina općina koja je Plenkovića proglasila svojim počasnim građaninom: Ovdje je proveo dio djetinjstva

Bio je to jedan naizgled običan dan u premijerovim predizbornim obilascima Hrvatske: otvaranje sjajne nove državne ceste, kava s načelnikom i njegovim suradnicima u zgradi općine, pa u automobile i na sljedeću postaju i sljedeći zadatak tog travanjskog dana 2019. Ali na toj kavi u zgradi općine premijer Andrej Plenković neplanirano je predložio ideju: "Idemo malo vidjeti Farkaševac"."Jooj, tu sam igrao nogomet s pokojnim gospodinom Andrijom", rekao je malo potom premijer Plenković, citiran prema svjedocima, pokazujući na betonsko igralište pored crkve i škole. Kad su s glavne seoske ulice skrenuli prema jednoj sporednoj ulici, premijer je pristao na slikanje s Farkaševčanima ispred jedne kuće koja mu je očito nešto značila u prošlosti. U tu je kuću, naime, često dolazio kao dječak.