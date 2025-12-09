Plenković danas kod Merza. Potpisuju se ugovori za 44 Leoparda

Posljednji put kada je hrvatski premijer Andrej Plenković bio u posjetu nekom predsjedniku njemačke vlade, Hrvatska se unutar Europske unije još uvijek borila za ostvarivanje svojih posljednjih velikih strateških ciljeva: ulaska u zonu eura i šengensku zonu. To je bilo u lipnju 2022. i kancelar se zvao Olaf Scholz, piše Deutsche Welle. Sada, gotovo tri i pol godine kasnije, Plenković ponovno dolazi u Berlin u posjet jednom (relativno) svježe ustoličenom kancelaru, ovaj put iz redova demokršćana. Plenković i Friedrich Merz se znaju s brojnih prijašnjih susreta na mnogim razinama, posljednji prije nekoliko dana u Luandi na samitu EU-a i Afričke unije. Plenković je u siječnju bio u Berlinu na sastanku Europske pučke stranke čiji je domaćin bio, tada još vođa oporbe, Friedrich Merz.

Otkako je Andrej Plenković 2016. preuzeo poziciju predsjednika vlade Republike Hrvatske, i na toj poziciji se neprekidno zadržao do danas, u Berlinu su se izmijenila dva kancelara i jedna kancelarka. S Angelom Merkel se Plenković sreo ubrzo nakon dolaska na funkciju u prosincu 2016. Tema razgovora u srijedu u kancelarskom uredu bit će, kako je to najavio glasnogovornik njemačke vlade u petak na redovitoj konferenciji za tisak, bilateralni odnosi, europsko političke teme uoči samit Vijeća EU sljedećeg tjedna te pitanja vezana uz vanjsku i sigurnosnu politiku. Iz ove, uobičajeno šture najave, je vidljivo da su teme drugačije nego prije tri i pol godine iako je i tada ruska agresija protiv Ukrajina uzela svog maha. No tada su hrvatski prioriteti bili jednostrani, trebalo je osigurati konačnu podršku Njemačke za ulazak u Schengen i u zonu eura.

Sada članice Europske unije imaju zajedničku temu a to je naoružavanje ili jezikom iz priopćenja: "jačanje obrambene razine". U sklopu ovog posjeta bi i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić trebao potpisati ugovor o preuzimanju 44 tenka Leopard i pripadajuće opreme i podrške dok bi zauzvrat Hrvatska Ukrajini prebacila svojih tridesetak tenkova iz jugoslavenske proizvodnje. Ova zamjena je dogovorena još prošle godine, bit će financirana iz EU programa SAFE, dodatno potpomognuta sredstvima iz njemačkog proračuna.

Merz i u svom glavnom projektu, upotrebi ruskih sredstava za pomoć Ukrajini, oko čega bi se mogla lomiti koplja na EU samitu, može očekivati podršku malog partnera s jugoistoka Europe. O sigurnosnim pitanjima i posebice o njemačko-hrvatskoj suradnji na tom polju će biti riječi i večer prije kada bi u CDU-u bliskoj Zakladi Konrad Adenauer hrvatski premijer trebao održati predavanje na temu "Formiranje europske strateške otpornosti: hrvatsko-njemačko partnerstvo u novoj eri".

U Parizu u ponedjeljak, otkuda je Plenković s prilično brojnom pratnjom u kojoj su, osim Anušića i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kao i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, Plenković je također govorio o sigurnosnoj politici EU-a i istaknuo doprinos Hrvatske jačanju obrambene spremnosti. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li mu i publika u Zakladi Konrad Adenauer, kao i publika u Parizu, postaviti neugodna pitanja o jačanju desnih struja u Hrvatskoj o kojima su se raspisali mediji u Europi posljednjih tjedana.

Nakon susreta s Merzom hrvatski premijer odlazi direktno u obližnji luksuzni hotel Adlon gdje se održava Njemačko-hrvatski gospodarski forum u organizaciji Njemačkei hrvatske gospodarske komore i Njemačkog odbora za gospodarske odnose s istočnom Europom. Zbog toga su u premijerovoj delegaciji osim nekoliko članova vlade i predstavnici 40-ak hrvatski poduzeća među kojima su i Končar i Đuro Đaković, koji bi mogli odigrati ulogu u održavanju Leopard tenkova ali i brojne druge kompanije poput Podravke koje su već dulje vrijeme prisutne na njemačkom tržištu.

Hrvatska već godinama gospodarsku suradnju s Njemačkom želi produbiti i izvan turističkog sektora i forumi poput ovog u Berlinu bi trebali pomoći u tom naumu. Kako je najavljeno iz veleposlanstva RH u Berlinu, premijer Plenković će i prilikom ovog posjeta njemačkoj metropoli provesti neko vrijeme s predstavnicima hrvatske zajednice u Njemačkoj na tradicionalnom božićnom domjenku koji se u utorak navečer održava u prostorijama hrvatskog veleposlanstva.