Plenković: Dobro je da su Biden i Putin održali sastanak, Hrvatska ne želi sukobe

Premijer Andrej Plenković nalazi se u glavnom gradu Kijevu gdje je održao sastanak s ukrajinskim vrhom.

Premijer Plenković sastao se s ukrajinskim državnim vrhom – predsjednikom Zelenskim, premijerom Šmihalom i predsjednikom parlamenta Štefančukom. Tijekom susreta s predsjednikom Ukrajine potpisao je Deklaraciju o europskoj perspektivi Ukrajine.

Predsjednik Vlade Plenković sudjeluje na otvorenju Ukrajinsko-hrvatskog gospodarskog foruma na kojem će biti vrlo brojno hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u organizaciji HGK, a otvorit će i Centar za hrvatski jezik i kulturu na Kijevskom nacionalnom sveučilištu Tarasa Ševčenka.

- Današnji susreti u Kijevu su prije svega zrcalili prijateljske, bliske odnose izmeu dva naroda i dvije zemlje. Tajming ovog posjeta je pažljivo biran da bude blizu 11. prosinca, dana kada je prije 30 godina Ukrajina bila prva članica UN-a koja je priznala Hrvatsku koja je tek izlazila na međunarodnu pozornicu. Tu činjenicu posebno cijenimo u Hrvatskoj, uvažavamo i respektiramo i ona je bila zalog njegovanja jako dobrih odnosa između dvije zemlje, rekao je premijer Plenković.

- Danas smo razgovarali o jačanju političkog dijaloga, razmjeni iskustava - jedno od tih iskustava je jedinstveno iskustvo koje Hrvatska ima kao članica EU-a, a to je da je u 90-im godinama imala iskustvo mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja uz pomoć međunarodne zajednice, UN-a, snažan angažman SAD-a. Ja već godinama smatram da bi to iskustvo bilo korisno za Ukrajinu s obzirom na činjenicu da i ona danas ima okupirana područja. Stoga Radna skupina koja djeluje već nekoliko godina, od mog prvog posjeta 2016. godine, radi na razmjeni korisnih iskustava i informacija koje naši stručnjaci mogu podijeliti s ukrajinskim stručnjacima i političarima - dodao je.

Osvrnuo se i na sastanak Bidena i Putina zbog jačanja tenzija na granici Ukrajine.

- Razgovarali smo o informacijama koje su izašle nakon jučerašnjeg sastanka Bidena i Putina, ja se slažem da je dobro da je došlo do razgovora. Čini mi se da su poslane poruke koje idu za tim da dođe do deeskalacije napetosti. Vrlo je to snažna poruka Bidena i artikulira stav svih saveznika, mi ćemo o Ukrajini razgovarati već u srijedu u Bruxellesu. Naravno da Hrvatska želi mir i razgovor, ne želi sukobe, rat i destabilizaciju Ukrajine, a naravno da ćemo se o detaljima informirati idućih dana - nadodao je.

- Što se tiče o procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, model je jedinstven, najuspješnija je to misija koja je Hrvatskoj omogućila da vrati okupirani teritorij i to mirnim putem. Važan je, dobar i bitan jer kada imate iskustvo Domovinskog rata onda moramo gledati na pitanje očuvanja ljudskih života - kazao je.