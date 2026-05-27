Zakup državnih poslovnih prostora: Osim cijene, gledat će se i djelatnost

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine poslalo je na e-savjetovanje Odluku o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja, koja uz druge propise regulira upravljanje poslovnim prostorima u državnom vlasništvu.

Najveća je novost to što će se prilikom raspisivanja natječaja unaprijed definirati djelatnost koja se može obavljati u pojedinom poslovnom prostoru koji će biti predmet natječaja. Za poslovne prostore u portfelju trgovačkog društva postupke će i nadalje provoditi Državne nekretnine putem javnih natječaja. - Odluka se temelji na Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Idemo za tim da poslovne prostore u državnom vlasništvu stavljamo na tržište, vodeći računa da ti prostori ne idu uvijek u zakup fizičkim i pravnim osobama koje nude najvišu cijenu, nego s obzirom na djelatnosti koje su nužne i potrebne građanima koji žive na tim lokacijama – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Početni iznosi zakupnine određivat će se prema kriteriju jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni prostor nalazi i prema djelatnosti koja će se u prostoru obavljati. Prilikom određivanja djelatnosti vodit će se računa o površini poslovnog prostora, posebnim uvjetima koje prostor mora ispunjavati za obavljanje određene djelatnosti, kao i potrebama građana za pojedinim sadržajima na određenom području.