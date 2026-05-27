Zavjesa je granica između vanjskog i onog zaštićenog intimnog, ona odvaja, štiti i odgađa. Čitajući povijest, događaji koji su mijenjali svjetove, granice, sudbine epoha i ljudi potvrđuju da su u pravilu skrojeni iza zavjesa. Danas, kada mediji prodiru u sve zakutke zbivanja, sofisticirane zavjese i dalje dijele ono vidno i ono prikriveno, koje iz pozadine upravlja pozornicom, uvjeravajući slušateljstvo i gledateljstvo da je upravo ono što je odigrano na pozornici vjerodostojno i istinito.



Nepovjerenje u ono što se nudi na pozornici kao istina nikada nije bilo veće jer su se razvile bogate metode prikrivanja i "zakopavanja" tajni koje valja sakriti. Iako prosječan pojedinac unaprijed sumnja u vjerodostojnost objavljenog i posloženog materijala o bitnim temama za život, ostaje prikovan za medije, očekujući "važne" podatke koji će mu dati bolji uvid u stvarnost, unatoč sve većoj nemoći da utječe na zbivanja.