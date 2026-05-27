Bolji uvjeti rada: HZZO daje više novca ordinacijama obiteljske medicine, primarne pedijatrije i ginekologije

Ugovorene ordinacije obiteljske medicine, primarne pedijatrije i ginekologije ubuduće će od HZZO-a dobivati više novca za rad (hladni pogon, glavarina i dijagnostičko-terapijski postupci, DTP) jer je osnovna vrijednost koeficijenta u tim djelatnostima povećana s 8 eura na 12 eura.

U djelatnosti opće/obiteljske medicine uvedeni su novi DTP-i kao i izmijenjeni neki postojeći. Navedenim izmjenama osigurat će se bolji uvjeti rada za doktore ugovorene u navedenim djelatnostima s ciljem zadržavanja postojećeg kadra i poticanja dolaska novih zdravstvenih radnika, poručili su iz HZZO-a.

Izmijenjena je i vrijednost standardnog tima u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, gdje je osnovna vrijednost koeficijenta povećana s dosadašnjih osam eura na deset eura. I tu su uvedeni novi DTP-i te izmijenjeni neki postojeći. Upravno vijeće HZZO-a uvrstilo je nove lijekove na liste. Na Osnovnu listu lijekova stavljena su dva nova lijeka: garadacimab za rutinsku prevenciju ponavljajućih napadaja hereditarnog angioedema (HAE) i remdesivir za liječenje korona-virusne bolesti 2019 (COVID-19).

U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a su stavljene i generičke paralele već postojećih lijekova. Tijekom turističke sezone HZZO je i ove godine osigurano novac za hitnu medicinsku pomoć na državnim cestama i autocestama i to u iznosu od 1.847.025 eura. Novac ide županijskim zavodima za hitnu medicinu koji će organizirati dodatne timove hitne medicinske pomoći. Dežurstva će biti organizirana na 23 punkta na utvrđenim dionicama od 12. lipnja do 20. rujna 2026. godine od 00 do 24 sata.