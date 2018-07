Pitanje Večernjakovog novinara završilo na američkim televizijama

Ja sam vrlo stabilan genijalac, rečenica je koju je Donald Trump izgovorio tijekom posjeta Bruxellesu gdje je sudjelovao na summitu NATO-a.

Nije prvi put da Trumpove izjave izazovu velike reakcije i podsmjehivanje u medijima. Tako je ovaj odgovor na pitanje koje mu je postavio Večernjakov novinar Tomislav Krasnec završio u vijestima CNN-a kao i u emisijama The View i The Late Show with Stephen Colbert.

Trump je u Bruxellesu poslao pomirljive poruke prema saveznicima i NATO savezu, a Krasneca je zanimalo hoće li drugačije govoriti kada napusti Bruxelles.

Hoćete li na Twitteru imati sasvim drukčiju poruku čim se ukrcate u Air Force One?

– Ne, to rade drugi ljudi, ja ne. Vrlo sam konzistentan. Ja sam vrlo stabilan genijalac – odgovorio je Trump što je nasmijalo mnoge u prostoriji, ali i puno ljudi diljem svijeta.

Trump je i Krasnecu čestitao na pobjedi protiv Engleske i prolazu u finale Svjetskog nogometnog prvenstva.