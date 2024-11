PITANJE DANA Hoćete li izaći na predsjedničke izbore?

U tjednu između Božića i Nove godine trebali bi se održati predsjednički izbori u Hrvatskoj, potvrdio je to ovog utorka premijer Andrej Plenković. Vlada je, naime, u Sabor uputila prijedlog da se predsjednički izbori održe u nedjelju 29. prosinca, što znači da bi brojni mogli te izbore i propustiti zbog putovanja koje su već ranije uplatili, ili na koja se spremaju ići.

- Kao što sam rekao, izbori neće biti ni na Božić ni na Štefanje tako da svi koji žele panirati svoje aktivnosti mogu to učiniti - poručio je jučer Plenković. Bude li drugog kruga, on se zakonski mora održati u roku od dva tjedna od prvog kruga, što znači da bismo pobjednika predsjedničkih izbora mogli imati najkasnije do 12. siječnja.

Inače, trenutno je 12 kandidata koji se bore za poziciju hrvatskog predsjednika u petogodišnjem mandatu koji bi trebao trajati do 2029., a među kojima je i aktualni predsjednik Zoran Milanović. Posljednji u nizu koji su najavili svoju kandidaturu su Mislav Kolakušić, bivši europarlamentarac, te novinar Anton Filić. HDZ je uz podršku Domovinskog pokreta za svog kandidata predložio Dragana Primorca, dok će iz redova Možemo kandidatkinja biti Možemo!

Visoku podršku očekuje se da bi mogla dobiti i nezavisna Marija Selak Raspudić. Tu su i Mostov Miro Bulj, odvjetnik i povjesničar Tomislav Jonjić, predsjednik Autohtone – HSP Dražen Keleminec, poduzetnik Niko Tokić Kartelo, ali i kandidatkinje iz redova DOMiNO Branka Lozo te nezavisna Aurora Weiss.