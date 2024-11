'Svi su znali, zdravstvo se prepušta u ruke poduzetnicima bliskima HDZ-u'

Ivana Kekin, kandidatkinja stranke Možemo za predsjednicu države, komentirala je u studiju Večernji TV-a najnoviju aferu u čijem je središtu dojučerašnji ministar zdravstva Vili Beroš. Vrh države, kako se sumnjiči, povezan je s organiziranim kriminalom, svi peru ruke, premijer Andrej Plenković je zgrožen, ima li na to pravo?

– Apsolutno ne! Imamo situaciju da se očito novac građana doslovce spregom vrha državne vlasti i podzemlja prelijeva u privatne džepove. Mi imamo državu u kojoj podzemlje ministra naziva Mali, u kojoj su naši ugledni liječnici, šefovi klinika u javnim bolnicama, sve redom HDZ-ovci, povezani s tim istim podzemljem. Imamo državu u kojoj je glavni državni odvjetnik onaj koji se vozika noću s podzemljem, laže o tome, a onda bude izabran za glavnog državnog odvjetnika. I onda imamo premijera i njegove najbliže suradnike koji se čudom čude. Oni su bili šokirani Sanaderom, Tolušićem, Horvatom, Kuščevićem, Žalac, sve strepim od nestrpljenja tko će ih idući šokirati – započela je Kekin.

Sto posto je sigurna, dodala je, kako su svi sve znali. – Znate zašto? Zato što sam ja osobno premijera Plenkovića, doslovce svaki put kad bih ga srela u Saboru, pri opozivu Beroša i slično, otvoreno upozoravala, s vrlo konkretnim primjerima, na pogodovanje i korupciju u zdravstvu. Štoviše, Andrej Plenković je, strateški, dobar dio tih pogodovanja ozakonio. Mi imamo suludu situaciju da hrvatski građani samo ove godine plaćaju 22 milijuna eura poliklinici čiji je vlasnik Dragan Schwarz, inače bivši državni tajnik Dragana Primorca dok su obojica bila u Sanaderovoj Vladi, za postupke na aparatu kojeg nemamo u javnom zdravstvu i zato plaćamo Draganu Schwarzu. A taj aparat, koji bi se koristio godinama u javnom zdravstvu, košta oko 10 milijuna eura – navodi ona.

Izjavila je kako ova Vlada provodi strateško uništavanje javnog zdravstvenog sektora tako da se oni dijelovi zdravstvenog sustava koji su naplativi prepuštaju u ruke uvijek HDZ-u bliskim privatnicima, poput Rajkovića, Primorca, Schwarza, a oni dijelovi u koje se treba ulagati da bi javni zdravstveni sustav bio održiv, kao što su primarna zdravstvena zaštita, doktori obiteljske medicine, mentalno zdravlje djece i mladih, prevencija, to se pušta niz vodu do uništenja. Je li to sukob interesa?

– Naravno da jest. Mi imamo uhićenog Krešimira Rotima, koji je bio HDZ-ov ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice, a donedavno predstojnik klinike, i koji je vlasnik triju poliklinika. U te poliklinike trebaju dolaziti pacijenti da bi njegov posao funkcionirao i njemu je u interesu da u javnom zdravstvu ima listi čekanja. Ista stvar je i s uhićenim Goranom Roićem i Klaićevom. Njegova je supruga vlasnica najveće pedijatrijske poliklinike u Hrvatskoj, a on je, eto, baš ravnatelj dječje bolnice. Ne može biti da su ljudi koji su na pozicijama moći u zdravstvenom sustavu na bilo koje načine vlasnički i interesno povezani s privatnim poliklinikama. To treba zabraniti – poručuje Kekin.

Postane li predsjednica države, bit će joj to, kaže, prva unutarnja politička tema kojom će se baviti.

– Kao predsjednica, mogu sazvati izvanrednu sjednicu Sabora. Pa kad oni donose Zakon o zdravstvenoj zaštiti i takozvanu Beroševu reformu, koja omogućuje Draganu Primorcu da ove godine od HZZO-a zaradi dvostruko više, ja onda mogu kao predsjednica sazvati izvanrednu sjednicu Sabora da malo razgovaramo o tom zakonu – pojašnjava ona ovlasti na tom polju. Što se tiče inicijative oporbe za izglasavanje nepovjerenja premijeru, dakle i cijeloj Vladi, zbog slučaja Beroš, Kekin je ponovila kako je danas na press-konferenciji pitala koalicijske partnere što je potrebno da oni počnu misliti glavom, a ne rukama.

– Svi se oni kunu u nultu stopu korupcije, a korupcija doslovce ubija hrvatske građane. Hrvatski građani umiru tri godine ranije od prosjeka Europske unije, drugi smo po smrtnosti od malignih bolesti, a gotovo 50 posto češće umiremo od bolesti koje su se mogle spriječiti. Dakle, država koju vodi HDZ ubija hrvatske građane. To nije dramatizacija, to je činjenica – poručila je. Kada je riječ o Ustavnom sudu, Kekin je stava kako je HDZ odugovlačio s tom temom, "vjerojatno da bi oporbene stranke stjerao u kut".

Ministar Beroš, poznato je, došao je na čelo resora zdravstva na početku pandemije, kada je smijenjen ministar Kujundžić, bio je slavljen kao veliki heroj. Međutim, na kraju se ispostavilo da je Hrvatska bila među najgorim zemljama po smrtnosti od koronavirusa s obzirom na broj stanovnika. On je i to preživio. Kako to komentirati?

– Kujundžić je smijenjen nakon niza nekakvih imovinskih afera, ali ja bih podsjetila da je Kujundžić prije same te smjene najavio da će hrvatski javni zdravstveni sustav kupiti PET/CT aparate, da oni stoje 60 milijuna kuna i da će prestati monopolski ugovor s Medikolom kojem smo mi do sada isplatili više od milijardu kuna za taj isti PET/CT. Aparati, otkad je došao Vili Beroš, nisu kupljeni. Svi smo vidjeli kako je Beroš vodio pandemiju, izgubio je u potpunosti povjerenje građana. To je rezultiralo time da je Hrvatska imala najnižu procijepljenost, a najvišu smrtnost. On za to nikada nije preuzeo odgovornost, za 18 tisuća ljudi, koliko je u Hrvatskoj. On nije preuzeo odgovornost ni za jednu drugu aferu unutar zdravstvenog sustava, ni za slučaj novinara Matijanića, ni za slučaj Line Budak kojoj nisu javili nekoliko mjeseci da ima karcinom, ni za slučaj Mirele Čavajde. Premijer ga je branio u svim slučajevima. Dakle, dok mu je bio koristan – kazala je Ivana Kekin. Izjavila je i kako Dragan Primorac svakim svojim pojavljivanjem šteti sam sebi. Za Zorana Milanovića je rekla kako ne treba dobiti novi predsjednički mandat jer je pet godina šutio oko privatizacije zdravstva.

– Dakle, pet godina nije se pobunio niti slovo rekao o tome da hrvatski građani umiru tri godine ranije od prosjeka Europske unije, tako da je bolje da sad ne priča – kazala je. Komentirala je i teoriju predsjedničke kandidatkinje Marije Selak Raspudić, koja kaže da je uhićeni poduzetnik Saša Pozder, preko čije su se firme, sumnjiči se, nabavljali medicinski uređaji, svojevremeno bio direktor jedne druge tvrtke od koje su kupovani ECMO uređaji za vrijeme Milanovićeve Vlade. Tada je isto buknula afera, a smijenjen je tadašnji ministar zdravstva Rajko Ostojić. Vidi li ona tu poveznicu?

– Ponovit ću, Zoran je Milanović u pet godina pokazao kako nije zainteresiran da se bavi stvarnim problemima većine u ovoj zemlji. On svoju predsjedničku ulogu, između ostalog, koristi za osobne sukobe i puno više se posvećuje smišljanju životinjskih nadimaka za Plenkovića, nego što se posvetio, recimo, napadu na Plenkovića i HDZ kada dođe do privatizacije i uništavanja javnog zdravstvenog sustava. Ja nisam SDP-ov odvjetnik, niti ću biti, da sam bila zadovoljna SDP-om ili Zoranom Milanovićem, niti bih bila u Možemo, niti bih bila kandidatkinja za predsjednicu. Ali, čekajte malo, da krenemo nabrajati – Sanadera, Tolušića, Horvata, Kuščevića, Žalac, koliko se HDZ nakrao, to se ne može s ničim uspoređivati. I u tom smislu je ta vrsta relativizacije vrlo štetna za ovo društvo. I to je ideja zbog koje ljudi ne izlaze na izbore, to je ideja na račun koje HDZ dobiva izbore – stava je.

– Zoranu Milanoviću svašta zamjeram. Prvo mu zamjeram to što je pet godina šutio o ključnim temama. Puno je za mene neoprostivih stvari napravio. Dakle, ja prvo nikad ne bih sklapala savezništva s ljudima s kojima je on sklapao savezništva, a to su oni koji propituju osnovne europske vrijednosti, oni koji bi stavljali ratne zločince u udžbenike, govorim o Orbanu i Dodiku. Drugo, on je vratio odlikovanje Glavašu. Ja mislim da je to potpuno neprihvatljivo. Treće, cijelo vrijeme pričam o zaštiti javnih dobara, pa ima tu Milanović putra na glavi. Kad se ilegalno gradilo po Vruji, to je bio njegov donator, gospodin Lacković, kad su se mještani organizirali i borili protiv te ilegalne gradnje, Zoran Milanović je s mjesta predsjednika države nazvao mještane zavidnim parazitima. Koji to predsjednik radi? Ja ću biti sasvim drukčija predsjednica– rekla je Kekin, koja apsolutno vjeruje da ima šanse ući u drugi krug.

Do sada se u svojoj kampanji za predsjednicu najviše fokusirala na Dragana Primorca. Pozvala ga je čak da se povuče iz kandidature.

– On kao ministar nije proveo javnu nabavu nego je naručio radove koje nije platio. Firma ga je tužila i hrvatski građani su ove godine, za ono što je on radio 2008., uplatili 3,6 milijuna eura štete. On kaže kako nije ništa kriv. Drugo, dobio je povlašteni stan u dobi od 30-ak godina jer je, kao, bio perspektivni znanstvenik. Nakon što je živio u povlaštenom stanu, njegova mama kupuje taj stan, skupa s njim jer je on dao kaparu, s popustima koje je dobila jer je stan bio opterećen stanarom, s njim. Za dva dana mama prodaje stan i zaradi dvostruko. Naravno da nije riječ o tržišnoj cijeni. On o svemu tome cijelo vrijeme laže i govori da nije ništa kriv. Nadalje, dići se da je bio dragovoljac Domovinskog rata. U vrijeme dok rata još praktički nije bilo, hrabri dragovoljac Dragan Primorac, bez ikakve službene oznake, dakle potpuno ilegalno, po riječima njegova zapovjednika, upadao je u srpske stanove tražeći snajpere i snajperiste – kazala je. – Ja znam za svoje kolege srpske nacionalnosti koji su tada izbacivani iz svojih stanova i iz države, a radili su pošteno i dobro kao liječnici u Splitu. Mislim da je Dragan Primorac trebao odgovoriti što je radio po tuđim stanovima – istaknula je.