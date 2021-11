Zalihe na tajnim lokacijama, a dovoljne u svakom trenutku za osnovnu opskrbu 50 tisuća ljudi u razdoblju od 15 do 60 dana. Nije riječ o pripremama za “sudnji dan”, već o robnim zalihama države i to strateškim, a čemu one točno služe te koje se namirnice i predmeti u rezervama trebaju nalaziti, definirat će se novim zakonom, u čije se “pisanje” trenutačno može uključiti javnost.