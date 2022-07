Pila je gotovo četiri litre vode dnevno pa opisala što joj se dogodilo s tijelom

Unos dovoljne količine vode u organizam jedna je od najvažnijih stvari koje možemo učiniti za svoje tijelo, no i s vodom očito ne treba pretjerivati. Stručnjaci savjetuju da dnevno trebamo popiti osam čaša vode kako bi naš organizam mogao normalno funkcionirati.

Novinarka portala eatthis.com pila je premalo vode pa je to odlučila promijeniti.

Ona je tako odlučila popiti galon vode svaki dan, što je oko 3,8 litara vode, a eksperiment je izvodila točno 30 dana. Nakon toga napisala je što joj se događalo s tijelom.

Nakon što je počela piti više vode, osjećala se manje napuhnuto. To je ovisilo i o količini hrane koju je pojela kao i o tome je li jela preslanu hranu, no primijetila je da se nakon što je počela biti više vode osjeća puno manje napuhnuto.

No, za razliku od toga, počele su joj česte glavobolje. Ako se ne pije dovoljno vode može se dehidrirati što zna uzrokovati glavobolje, no to se može dogoditi i od previše vode. Naime, dolazi do snižavanja razine natrija što uzrokuje glavobolju, a nuspojave su i umor i slabost. Stoga bi u vodu trebalo dodati elektrolite da organizam dobije potrebne nutrijente.

U prvih nekoliko tjedana, kako kaže, ako u sat vremena ništa nije popila osjećala je žeđ i želju za vodom. Pretpostavlja da joj je organizam bio u šoku jer je dotad pila jako malo vode. Smatra zanimljivim otkriće da joj tijelo govori da treba piti više vode.

Zbog vode se osjećala manje gladnom.

- Rečeno je da voda odlično pomaže vašem metabolizmu, a nakon mog testa mogu potvrditi da je to istina. Naime, voda pomaže u ‘ispiranju’ masti iz tijela. Studije su pokazale i da voda može povećati potrošnju energije vašeg tijela te pretvoriti pohranjenu mast u gorivo. Ostavila me da se dužim osjećajem sitosti što je bio sjajan način da prestanem grickati nepotrebnu i nezdravu hranu. Kada bih nastavila s ovim procesom, vjerojatno bi mi pomoglo u mršavljenju jer sam prestala unositi višak kalorija - prepričala je novinarka.

Jedna od 'nuspojava' bila je i češći odlazak na toalet.

- To je bilo očekivano, ali previše vode može otežati rad bubrega što može dovesti od ozbiljnih nuspojava. Tijelo proizvodi urin kako bi se izbacili toksini i višak vode iz organizma, u tome važnu ulogu imaju bubrezi koji filtriraju toksine iz krvi i uzimaju višak vode iz krvi kako bi se zadržala ravnoteža elektrolita - piše.