Pijana vozačica BMW-om pregazila pješakinju pa zgrozila onime što je rekla nakon nesreće

Ivana Gomez (32) iz Floride optužena je za ubojstvo u nesreći i bijeg s mjesta događaja nakon što je vozila pod utjecajem alkohola velikom brzinom i udarila 41-godišnju Kathryn Kipnis. Nakon tragične nesreće, Gomez je navodno izjavila da je žrtva bila beskućnica, tvrdeći da je to bila samo nesreća. Njezina izjava izazvala je val osuda.

Nesreća se dogodila 30. svibnja u ranim jutarnjim satima, kada je Gomez vozila svoj BMW kroz Miami. Policija je u izvještaju navela kako je primijetila njezinu opasnu vožnju te pokušala sustići vozilo. No, umjesto da uspori, Gomez je udarila Kipnis koja je hodala kući, a njezina glava razbila je vjetrobransko staklo automobila. Nakon udarca, Gomez nije stala, već je pobjegla s mjesta nesreće, ignorirajući policijske sirene koje su je pratile. Potjera je završila kada je stala zbog crvenog svjetla, a policija ju je uhitila.

Tijekom uhićenja, Gomez je navodno rekla: "Udarila sam samo beskućnicu, to je bila nesreća." Ova izjava izazvala je šok, a mnogi su se zapitali što bi mogla značiti njezina ravnodušnost prema ljudskom životu. Iako nije jasno zašto je smatrala da je žrtva beskućnica, činjenica da je smatrala da to "opravdava" njezin postupak izazvala je veliku osudu, piše Daily Mail.

Istraga je otkrila da je Gomez bila pod utjecajem alkohola, a krvni nalazi pokazali su koncentraciju alkohola koja je daleko nadmašivala zakonske granice. Čak šest sati nakon nesreće, njezina razina alkohola bila je još uvijek iznad dopuštenog. Uz to, istražitelji su pronašli svježe povraćanje u njezinu vozilu, što je ukazivalo na visoku količinu alkohola.

Obitelj Kipnis bila je shrvana gubitkom, a otac žrtve, Daniel Kipnis, rekao je da nitko ne očekuje da im dijete pogine na tako tragičan način. Tužitelji su istaknuli kako Gomez nije pokazala nikakvo kajanje za svoje postupke, već je nastavila minimizirati težinu svojih djela, a njezina izjava o žrtvi beskućnici samo je dodatno podgrijala bijes javnosti.

Gomez je, nakon što je odbila daljnje testove na alkohol i tražila odvjetnika, suočena s ozbiljnim optužbama. Na sudu je tvrdila da nikada nije izgovorila spornu izjavu, no tužitelji su istaknuli kako njezino ponašanje jasno pokazuje nedostatak poštovanja prema životu žrtve. Zatražili su da joj jamčevina bude postavljena na jedan milijun dolara, iako je sudac odredio jamčevinu na 251.500 dolara. Ako uspije platiti jamčevinu, bit će pod kućnim pritvorom, bez prava na putovanje i vožnju, te će biti pod nadzorom.

Očekuje se da će daljnja istraga uključivati podatke iz crne kutije BMW-a i toksikološke izvještaje, koji bi mogli dovesti do dodatnih optužbi, uključujući ubojstvo vozilom. Obitelj Kipnis poziva na pravdu, ističući kako je njezina sestra bila voljena i dragocjena osoba koja je izgubila život zbog nesreće koja se mogla spriječiti.