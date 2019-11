Četiri Bandićeve četvrti glasovale protiv GUP-a

Rekli su “da” jer, ne šalimo se, nisu željeli da se u donošenje GUP-a “umiješa politika”. Tako nam je predsjednik Vijeća Novi Zagreb-zapad i član Stranke rada i solidarnosti Jadranko Baturić objasnio zašto je njegova četvrt Generalni urbanistički plan ocijenila odličnim, unatoč tome što se baš na njihovu području planiraju izmjene koje su cijeli grad digle na noge. Prirodno je, kaže Baturić, da se metropola razvija te da na području Velesajma i hipodroma niknu novi sadržaji jer vrijeme je da Zagreb, kao i ostali europski gradovi s rijekama, konačno počne živjeti na Savi.

Vodili se strukom

– Pregledali smo sve prednosti i nedostatke GUP-a i dvotrećinskom većinom odlučili da ćemo Gradu o dokumentu dostaviti pozitivno mišljenje. Želimo se razvijati i Novi Novi Zagreb put je prema tome. Što se pobuna tiče, one dolaze od pet do šest posto ljudi, desetak posto ih je suzdržanih, dok su ostali suglasni s donošenjem izmjena i dopuna Generalnog plana – sve nam je to objasnio Baturić, čija četvrt, naravno, nije bila jedina koja se izjašnjavala o GUP-u. Učinile su to sve, unatoč tome što Gradsku upravu njihovo mišljenje ni na koji način ne obvezuje, a kako će se glasovati u vijećima, znalo se i prije nego što su se digle ruke, vjerojatno i prije nego je zapad Novog Zagreba uspio smisliti da će okolo govoriti da politika s tim nema veze.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

– Upute su nam bile da budemo suzdržani. Naše mišljenje ionako nije obvezujuće, a u konačnici, o dokumentu će odlučivati zastupnici u Skupštini – kazao nam je predsjednik Gradske četvrti Maksimir, HDZ-ov Stanko Gačić, čije se područje, prema službenim podacima, vodi kao ono koje je GUP-u dalo zeleno svjetlo. Međutim, samo zato što mišljenje nisu dostavili u zadanom roku. Na samoj sjednici Vijeća, kaže nam Gačić, većina je bila suzdržana. S druge strane, Trešnjevka-sjever odlučila je da urbanistički dokument treba odbaciti, objasnio nam je predsjednik te četvrti Ivan Butorac iz SDP-a, koji je, baš kao i cijeli gradski odbor njegove stranke, za to da se raspiše lokalni referendum na kojem će se odlučivati jesu li ili nisu potrebne predložene izmjene GUP-a.

– Kao četvrt, protiv smo. Vodili smo se većinom onim što kaže struka. Društvo arhitekata, Komora, a i ostala udruženja upozoravaju na štetnosti dijelova GUP-a, upitna je sama procedura njegova donošenja, kao i dvadeset tisuća primjedbi Zagrepčana od kojih na kraju većina nije uvažena, sve nam je to sporno – kaže nam Butorac pa dodaje da njegova četvrt nije protiv gradnje, ali smatraju da svi koraci koji do nje vode moraju biti transparentni.

Protiv i “bandićevci”

Od četvrti koje nisu podržale GUP ističe se i Novi Zagreb-istok, susjed zapadu na kojem se očekuju najveći radovi.

– Kod nas je “ne” isključivo zato što su kolege vijećnici iz HDZ-a bili suzdržani – iskreno nam je objasnio predsjednik Vijeća četvrti Milenko Arapović iz Stranke rada i solidarnosti. Ukupno, od 17 gradskih četvrti, u čak 14 predsjednici dolaze upravo iz stranke gradonačelnika Milana Bandića, u dvije su šefovi SDP-ovci, dok je u jednoj na čelu HDZ-ovac.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Što se samog glasovanja o GUP-u tiče, “da” mu je dalo sedam četvrti, s tim da su četiri “promašile” rok za dostavu mišljenja što je, prema pravilima iz Statuta Grada Zagreba, automatsko slaganje. Protiv GUP-a bilo je šest gradskih četvrti, dok su četiri prijavile da su “bez mišljenja” ili “suzdržane”. Logično, dvije četvrti u kojima su predsjednici SDP-ovci GUP-u su rekle “ne”, a napravile su to i četiri četvrti u kojima predsjedaju “bandićevci”. To su Novi Zagreb-istok, Stenjevec, Trnje i Trešnjevka-jug.