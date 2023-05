Pete Radovich: Nikad nisam imao CV, ali s entuzijazmom sam radio i poslove na koje bi netko okretao očima

Algebra je u prepunoj dvorani svog novog zagrebačkog kampusa predstavila novi prijediplomski studijski program multimedijske produkcije predavanjem koje je na Algebri pred više od 270 uzvanika održao Pete Radovich, jedan od najnagrađenijih svjetskih producenata hrvatskih korijena. Radovich je uspješnu karijeru izgradio u svijetu sportske televizije kao ključna figura u najgledanijem sportskom spektaklu u SAD-u, Super Bowlu, radio je i za poznatu emisiju 60 minutes, producent je tjedne emisije Inside The NFL, a zanimljivo je da je režirao glazbene spotove za CBS-ovo pokrivanje Super Bowla i Final Foura, s glazbenim umjetnicima kao što su Jay-Z, Queen, Green Day, P-Diddy.

U svom uvodnom predavanju The Power of Story Radovich je s publikom podijelio svoj tajni recept za stvaranje uspješnih glazbenih, umjetničkih, medijskih i filmskih uradaka: „Ljudi se sjećaju priča i zato je važno da ih kvalitetno pričamo. Morate moći angažirati osobu i stvoriti kod publike iskreni interes i duboke emocije za ono što govorite. Dobre priče dodaju vrijednost svakom proizvodu ili usluzi kojeg plasirate na tržište, a za dobru priču važno je da se ljudi s njom mogu poistovjetiti, da je priča jednostavna i da se svatko u njoj može naći. Najbolje priče su one s kojima se mogu poistovjetiti ljudi neovisno o kulturi, boji kože, financijskom statusu. Emocija koja ostane s vama jednostavan je primjer pronalaska kuta u pripovijedanju koji manipulira onime što ostaje u sjećanju ljudi. Svijet je danas sve kompetitivniji tako da bih mladima poručio da budu vrlo ambiciozni i da ih ništa ne zaustavlja u onom što zaista vole raditi. Pokušajte shvatiti koja je vaša priča, bez obzira čime se bavili i ispričajte ju svijetu“ – rekao je Radovich.

„U sklopu našeg studija ovdje se otvara prostor i za drugačiji profil studenata. Među njima su, primjerice, i potencijalni studenti novinarstva koji se imaju priliku više usmjeriti na produkciju multimedijskog sadržaja uz osnovne kolegije koji se bave kreativnim pisanjem“ – kazao je Predrag Šuka, voditelj Algebrinog studija multimedijske produkcije.

Foto: Algebra

Pete Radovich se osvrnuo i na promjene koje je na tržište rada donijela generacija Z: „Mlada publika je danas stalno na nekim vrstama ekrana, posebno na društvenim mrežama i često nemaju previše pažnje za cijeli sadržaj, za cijelu priču, već žele highlighte svega. Na svima nama je definirati kako na najbolji način kombinirati tradicionalne medije i sadržaj koji guramo kroz društvene mreže. Tradicionalne televizije se danas natječu s nekim drugim online platformama i to ne samo u smislu sadržaja već često i budžeta samo za dobivanje prava za praćenje određenih sportskih natjecanja. Dakako, generacijske razlike se osjete i u pristupu poslu. Danas možete vidjeti mnogo mladih producenata, pa i njihovih asistenata koji se ponašaju kao da imaju pravo na nešto, kao da je mjesto na kojemu jesu čekalo njih. A onda se sjetim svojih početaka, i stvari su se zaista promijenile.“

Radovich se dotaknuo i priče o američkom snu:

"Nikad nisam imao CV, krenuo sam kao klinac koji nije nikoga poznavao niti imao mrežu ni utjecaj. Mene je, vjerujte mi, veselilo i kad sam na početku kao neiskusni maleni asistent, nosio ručak starijim kolegama. Jednostavno sam sve tada, od samih početaka, primao i radio s entuzijazmom, čak i poslove na koje bi netko okretao očima. Jer sam znao da mi se pružila prilika i bio sam svjestan da ću je ili iskoristiti do kraja ili nikako. U tom smislu rekao bih da je tako nekako započeo moj američki san. Ali za njega se treba jako dobro potruditi, oznojiti", zaključio je Pete Radovich.