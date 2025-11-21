Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
USPJEŠNA SEZONA

Pet izazova prijeti poslu privatnih brodara

storyeditor/2025-11-20/PXL_061124_123644804.jpg
Foto: Zvonimir barisin/PIXSELL
1/2
Autor
Slavica Vuković
21.11.2025.
u 12:31

Mali hrvatski brodari raspolažu s 482 plovila, od čega na Hrvatsku udrugu privatnih brodara otpada 265 plovila. Sektor zapošljava 2900 radnika

Na konferenciji Udruge hrvatskih privatnih brodara dopredsjednik Arsen Ercegović predstavio je pregled protekle sezone te ključne izazove koji će obilježiti sljedeće dvije godine. Kako kaže, sezona 2025. bila je uspješna što se tiče broja gostiju i financijskog poslovanja. – Ne može se više očekivati stalni porast, niti je to realno. Ali sezona je bila uredna i zadovoljavajuća – poručio je.

Mali hrvatski brodari, na razini cijelog sektora na Jadranu, raspolažu s 482 plovila. Od toga na Hrvatsku udrugu privatnih brodara otpada 265 plovila, odnosno 55%. Sektor zapošljava oko 2900 radnika. Ukupan bruto prihod svih brodara u 2024. iznosio je 369 milijuna eura, uz 68 milijuna eura uplaćenih poreza i doprinosa. Riječ je o rastu prihoda od 22 posto u odnosu na godinu ranije.

Ipak, unatoč stabilnim brojkama, sektor ulazi u razdoblje velikih teškoća. Udruga je identificirala pet kritičnih problema koji bi, kako ističu, mogli dugoročno ugroziti poslovanje. Prvi je višegodišnja rekonstrukcija gata Svetog Petra u luci Split, čime će se najmanje dvije sezone onemogućiti ukrcaj i iskrcaj putnika. Drugo pitanje jest ograničavanje vezivanja brodova u luci Split prema novoj studiji sigurnosti, koja bi u budućnosti dopuštala najviše tri broda u jednoj liniji. Brodari smatraju da je riječ o previše restriktivnom rješenju.

Treći problem je pravilnik koji zabranjuje vezivanje brodova bliže od 50 metara od obale. “Naši gosti dolaze zbog mira i kupanja u uvalama, a s ovim pravilom to postaje teško izvedivo”, upozorava Ercegović. Udruga traži pomicanje granice na 70 metara i očekuju kako će Ministarstvo promijeniti Pravilnik. Četvrti izazov je dugogodišnje kašnjenje uređenja njihove matične luke Krilo Jesenice. Konačno, brodari strahuju zbog mogućih novih europskih tehničkih zahtjeva koje najavljuje Hrvatski registar brodova.

– Ne znamo što se iza toga krije – hoće li biti minimalna ulaganja ili ozbiljni zahvati – istaknuto je na konferenciji. Član upravnog vijeća Ante Rakuljić dodatno je upozorio na posljedice trenutnih ograničenja sidrenja.

– Ako se sidrimo po sredini vale, veliki brod kruži i nitko drugi ne može pristati. To narušava i sigurnost i logiku sidrenja – rekao je te dodao kako je najbolje rješenje sustavno postavljanje sidrišnih blokova. Udruga očekuje da će se dio problema riješiti do početka sljedeće sezone i očekuju da će institucije uvažiti njihove zahtjeve. Nismo protiv pravila, ali moramo sudjelovati u njihovu kreiranju, zaključio je Ercegović.

Ključne riječi
problemi Arsen Ercegović Split luka brodari

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nove privremene prostorije USKOK-a
Premium sadržaj
ISTRAGA PROTIV 8 OSOBA I 8 TVRTKI

Grošića sumnjiče da je odobravao fiktivna plaćanja i izvlačenje novca iz Klinike, glavnu sestru da je dobila 55.890 eura, a Rodića i Domitrovića da su kupovali nekretnine

USKOK Grošića sumnjiči za zloporabe položaja i nezakonito pogodovanje koje je počinio od početka 2023. do 29. listopada 2025. prilikom adaptacije dnevne bolnice u Klinici za psihijatriju. Dosjetio se naime, s Rodićem, kako se sumnja, da se ti radovi, vrijedni oko dva milijuna eura, koji su trebali biti predmet jedinstvene javne nabave, rascjepkaju na 66 manjih pojedinačnih postupaka jednostavne nabave

Učitaj još

Kupnja