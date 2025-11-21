Pet izazova prijeti poslu privatnih brodara

Na konferenciji Udruge hrvatskih privatnih brodara dopredsjednik Arsen Ercegović predstavio je pregled protekle sezone te ključne izazove koji će obilježiti sljedeće dvije godine. Kako kaže, sezona 2025. bila je uspješna što se tiče broja gostiju i financijskog poslovanja. – Ne može se više očekivati stalni porast, niti je to realno. Ali sezona je bila uredna i zadovoljavajuća – poručio je.

Mali hrvatski brodari, na razini cijelog sektora na Jadranu, raspolažu s 482 plovila. Od toga na Hrvatsku udrugu privatnih brodara otpada 265 plovila, odnosno 55%. Sektor zapošljava oko 2900 radnika. Ukupan bruto prihod svih brodara u 2024. iznosio je 369 milijuna eura, uz 68 milijuna eura uplaćenih poreza i doprinosa. Riječ je o rastu prihoda od 22 posto u odnosu na godinu ranije.

Ipak, unatoč stabilnim brojkama, sektor ulazi u razdoblje velikih teškoća. Udruga je identificirala pet kritičnih problema koji bi, kako ističu, mogli dugoročno ugroziti poslovanje. Prvi je višegodišnja rekonstrukcija gata Svetog Petra u luci Split, čime će se najmanje dvije sezone onemogućiti ukrcaj i iskrcaj putnika. Drugo pitanje jest ograničavanje vezivanja brodova u luci Split prema novoj studiji sigurnosti, koja bi u budućnosti dopuštala najviše tri broda u jednoj liniji. Brodari smatraju da je riječ o previše restriktivnom rješenju.

Treći problem je pravilnik koji zabranjuje vezivanje brodova bliže od 50 metara od obale. “Naši gosti dolaze zbog mira i kupanja u uvalama, a s ovim pravilom to postaje teško izvedivo”, upozorava Ercegović. Udruga traži pomicanje granice na 70 metara i očekuju kako će Ministarstvo promijeniti Pravilnik. Četvrti izazov je dugogodišnje kašnjenje uređenja njihove matične luke Krilo Jesenice. Konačno, brodari strahuju zbog mogućih novih europskih tehničkih zahtjeva koje najavljuje Hrvatski registar brodova.

– Ne znamo što se iza toga krije – hoće li biti minimalna ulaganja ili ozbiljni zahvati – istaknuto je na konferenciji. Član upravnog vijeća Ante Rakuljić dodatno je upozorio na posljedice trenutnih ograničenja sidrenja.

– Ako se sidrimo po sredini vale, veliki brod kruži i nitko drugi ne može pristati. To narušava i sigurnost i logiku sidrenja – rekao je te dodao kako je najbolje rješenje sustavno postavljanje sidrišnih blokova. Udruga očekuje da će se dio problema riješiti do početka sljedeće sezone i očekuju da će institucije uvažiti njihove zahtjeve. Nismo protiv pravila, ali moramo sudjelovati u njihovu kreiranju, zaključio je Ercegović.