Iran možda koristi kineski satelitski navigacijski sustav za ciljanje izraelskih i američkih vojnih objekata na Bliskom istoku, kažu obavještajni stručnjaci. Bivši direktor francuske vanjske obavještajne službe Alain Juillet rekao je ovog tjedna za francuski neovisni podcast Tocsin da je vjerojatno kako je Iran dobio pristup kineskom satelitskom navigacijskom sustavu BeiDou jer je njegovo ciljanje postalo mnogo preciznije od 12-dnevnog rata sa Izraelom u lipnju. „Jedno od iznenađenja u ovom ratu jest da su iranske rakete preciznije u usporedbi s ratom koji se dogodio prije osam mjeseci, što postavlja mnoga pitanja o sustavima navođenja tih raketa“, rekao je za Tocsin Juillet, koji je od 2002. do 2003. bio direktor obavještajne službe Glavne uprave za vanjsku sigurnost.