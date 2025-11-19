Misteriozni špijunski brod zabrinjava Britance: Rusi su na rubu naših teritorijalnih voda!

Ruski brod, za kojeg se već dugo sumnja da prati ključnu mrežu podmorskih kabela, uočen na rubu britanskih teritorijalnih voda. Rusi tvrde da je Yantar istraživački brod, no njime upravlja grana oružanih snaga Kremlja. "Ovo je drugi put u jednoj godini da je ušao u britanske vode“, izjavio je danas ministar obrane John Healey.

Označen kao "istraživački“ brod, Yantar plovi pod ruskom zastavom. Njime upravlja Glavna uprava za dubokomorska istraživanja – tajanstvena grana ruskih oružanih snaga. Yantar je dug oko 34 metra i opremljen je raznim antenama te detekcijskom opremom na palubi. Navodno je dizajniran da služi kao matični brod za male podmornice koje zatim mogu istraživati okolinu, navodi Sky News.

Vjeruje se da dvije podmornice koje se nalaze na Yantaru mogu zaroniti do dubine od oko 6000 metara, što je gotovo dvostruko dublje od mjesta na kojem leži olupina Titanica. Britanski medij navodi kako su te sposobnosti korisne za civilne, ali i za vojne svrhe.

Mnogi, među kojima i britansko Ministarstvo obrane, smatraju da je Yantar špijunski brod. Rusija, s druge strane, kaže da se brod koristi isključivo za legitimna pomorska istraživanja. Kao što je John Healey rekao ranije ove godine, kada je Yantar ušao u britanske vode, "ovo je ruski špijunski brod koji se koristi za prikupljanje obavještajnih podataka i mapiranje ključne britanske podvodne infrastrukture“. Stručnjaci vjeruju da je Rusija posljednjih godina tajno mapirala podmorske kabele na Zapadu. Neki od njih su vojni te njihove lokacije nisu javno poznate.