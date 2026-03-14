NAJVIŠE IZ ZAGREBA

Velik interes za Program priuštivog najma: APN-u ponuđeno 958 nekretnina

Novogradnja - započelo zaprimanje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita
Autor
Jolanda Rak Šajn
14.03.2026.
u 13:30

Prosječna površina stanova iznosi 64,49 m², a kuća 112,95 m²

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u sklopu Programa priuštivog najma zaprimila je 958 zahtjeva vlasnika nekretnina iz svih hrvatskih županija, što potvrđuje velik interes za ovaj model aktiviranja praznih stambenih kapaciteta, priopćili su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Najviše nekretnina ponuđeno je na području Grada Zagreba (346), a slijede Primorsko-goranska županija (70), Osječko-baranjska (63), Sisačko-moslavačka (63) i Zagrebačka županija (47). Od najvećih gradova, nakon Zagreba, najveći broj prijava dolazi iz Osijeka (37), Karlovca (35) i Rijeke (34). Na razini cijele Hrvatske, najviše su ponuđeni stanovi (555), dok je zaprimljeno 283 ponuda za kuće i 74 za stanove u kući.

Prosječna površina stanova iznosi 64,49 m², a kuća 112,95 m². Iz APN-a kažu kako je najmanja ponuđena nekretnina stan u Osijeku površine 22,30 m², dok je najveća kuća u Slavonskom Brodu površine 315,26 m². U Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji najčešće se bira desetogodišnji najam, dok se u Gradu Zagrebu najviše vlasnika odlučilo za petogodišnje razdoblje. Dosad je, ističe se, pregledano 229 nekretnina, a dio zahtjeva i dalje je u obradi zbog potrebe za dodatnim dopunama dokumentacije.
