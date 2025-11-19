Nasilje nije hrabrost – poruka je s nedavno dodijeljenih priznanja "Luka Ritz", namijenjenih mladima za promicanje tolerancije, nenasilja, empatije i hrabrosti. Ove godine pripale su Bruni Blaić i Erin Jakolić, dvjema hrabrim zagrebačkim učenicama koje su stale u zaštitu slabijih i dokazale da se istinska snaga očituje u brizi za druge. Dok su odrasli šutke promatrali nasilje nad dječakom, Bruna je stala pred trojicu mladih zlostavljača i zaustavila ih usprkos prijetnjama da će se i sama loše provesti. Erin se, pak, zauzela za djevojčicu koja je u zagrebačku školu pristigla iz Rusije i uskoro na svojoj koži osjetila teret različitosti. Nagrada koju su dobile nosi ime maturanta Grafičke škole u Zagrebu kojeg su vršnjaci na ljeto 2008. godine prilikom povratka iz izlaska na Mostu slobode kod Bundeka pretukli nasmrt. Danas je simbol borbe protiv nasilja, nažalost alarmantno sveprisutnog. Ove su nagrade dodijeljene u povodu Svjetskog dana tolerancije samo nekoliko dana nakon što je Hrvatsku, napose Zagreb, preplavio val nasilja među djecom. Zagrebačkom strukovnom školom, a i među drugim mladima u gradu, danima se širi video brutalnog nasilja koje se proteklih dana odvilo u dvorištu škole na Svetom Duhu. Na snimci se jasno vidi tučnjava dvojice mladića, dok velika skupina učenika stoji pored njih, psuje, navija i snima sve što se događa: udaranje šakama i koljenima u glavu.