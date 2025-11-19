Naši Portali
DVIJE EKSPLOZIJE U DVA DANA

Policija otkrila kakva je naprava eksplodirala kod škole u Strožancu, pronađeni i krivci

VL
Autor
Večernji.hr
19.11.2025.
u 18:33

Policija tvrdi kako su osumnjičeni prethodno pripremili boce u koje su natočili pogonsko gorivo. U njih su zatim postavili eksplozivno sredstvo koje su aktivirali upaljačem, nakon čega su se udaljili i s udaljenosti pratili detonaciju

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad sedam osoba, od kojih je šest maloljetno, priopćila je policija. Sumnja se da su počinili dva kaznena djela ispred platoa osnovne škole. Prvo kazneno djelo je Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a drugo je Oštećenje tuđe stvari. 

Četiri osobe će, uz kaznenu prijavu, biti  dovedeni pritvorskom nadzorniku, a protiv tri osobe će biti podnesena kaznena prijava redovnim putem nadležnom državnom odvjetništvu za mladež, stoji u priopćenju policije. "Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je sedam osumnjičenih osoba, među kojima šest maloljetnika, 16. studenoga 2025. oko 20:30 sati, planskim i zajedničkim djelovanjem, na ograđenom prostoru osnovne škole aktiviralo improviziranu eksplozivnu napravu." 

Policija tvrdi kako su osumnjičeni prethodno pripremili boce u koje su natočili pogonsko gorivo. U njih su zatim postavili eksplozivno sredstvo koje su aktivirali upaljačem, nakon čega su se udaljili i s udaljenosti pratili detonaciju. Eksplozija je izazvala jak udar i veliki plamen, a jedan od maloljetnika snimao je događaj mobilnim telefonom.

Nadalje, utvrđena je sumnja da su dan ranije, 15. studenoga 2025. oko 19:30 sati, na identičan način i s istom namjerom aktivirali drugu improviziranu eksplozivnu napravu na istome mjestu. Eksplozija je izazvala detonaciju i plamen te su tom prilikom oštećena stakla na školi. I ovaj događaj je sniman mobilnim telefonom jednog od maloljetnika.

Poznato zašto se požar tako brzo proširio Vjesnikovim neboderom

Ključne riječi
osnovna škola eksplozija Split maloljetnici

Komentara 3

Pogledaj Sve
DX
Dx
19:40 19.11.2025.

Koliko vidim po istraživanju požara u vjesniku, balavanderi iz metropole eu nadmašili kolege s juga. Kaj dalje ? Pustimo djecu da se igraju.

Avatar SAM
SAM
19:40 19.11.2025.

Gdje su sad oni biseri sa teorijama o Vučiću? Da li je on nagovorio ove klince da naprave eksplozivnu napravu? Svašta ljudi smišljaju kako bi produbljivali mržnju.

Kupnja