Pernar se obratio: 'Ne upirem prste ni u koga. Kada sam vidio snimku, u meni se prelomilo...'

Ivan Pernar iz Živog zida ponovio je danas kako će napustiti Živi zid ako vodstvo stranke, odnosno Ivan Vilibor Sinčić i Vladimira Palfi uzmu saborski mandat Branimiru Bunjcu. Smetaju mu javne unutarstranačke svađe te poziva Palfi i Sinčića da pokušaju sjesti za stol i pronaći rješenje problema.

Uvijek je bio protiv toga da se unutarstranački problemi rješavaju kroz medije, tvrdi.

– Smatram da je takav način rješavanja stvari kontraproduktivan za stranku. Osuđujem one koji su organizirali presicu na Zrinjevcu na kojoj su denuncirali Bunjca. Smatram da je dogovor uvijek moguć, ali je za dogovor uvijek potrebno više strana. S moje je strane uvijek bio otvoren poziv na razgovor i volio bih da sad mogu nazvati Sinčića i reći mu 'hej, hajmo sjesti za stol' – rekao je Pernar, no nije želio jasno reći zašto to nije moguće. Kaže tek da ne želi sudjelovati u propagandi protiv vlastite stranke.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Upitan je li ovo početak raspada Živog zida, odgovorio je da to ne ovisi o njemu.

– Već sam objasnio o kome to ovisi. Jedna osoba odlučuje o tome i pitanje je hoće li ta osoba staviti ispred interes stranke ili svoj osobni interes – rekao je, no nije želio odgovoriti misli li na Vladimiru Palfi jer „ne želi govoriti ružno o bivšim kolegama jer time ružno govorim o sebi samom“. Ali kako vrijeme prolazi i gleda poteze koje određene osobe vuku, nade je jednostavno sve manje, naglasio je. – Stranka će ostati upisana u Registar stranaka i ima svoja tijela, ali je pitanje koliku podršku njeno trenutačno vodstvo uživa. Kada bi, primjerice, Vladimira Palfi izašla na unutarstranačke izbore, pitanje je koliko bi glasova članova dobila. No, ponavljam, nije moj cilj pričati protiv svojih kolega, ja želim da se postigne rješenje i da Živi zid opstane i bude opozicija sustavu, kao što smo i bili, a ne da se međusobno gložimo. Već sam pretrpio odluku da se Bunjca izbaci iz stranke, to je možda bilo kukavički od mene, ali kada sam vidio video u kojem ga se denuncira kao čovjeka, u tom trenutku se u meni prelomilo – rekao je Pernar.

Ne želi otkriti ni tko je snimao video sukoba Bunjca s Dominikom Vuletićem iz stranke.

– Gledajte, ja mislim da ista osoba koja je organizirala presicu na Zrinjevcu i ista osoba koja je mene maknula s liste za Europski parlament, to je ista osoba koja je snimila taj video i objavila ga. Ne želim upirati prstom ni u koga u ovom trenutku jer još uvijek želim vjerovati da postoji mogućnost zajedničkog dogovora, ja sam uvijek spreman sjesti za stol i Bunjac je spreman sjesti za stol. Nažalost, sada mi se čini da s druge strane stola nema nikoga, odnosno da ja pričam sa zidom, i da Bunjac priča sa zidom. Onaj tko misli likvidirati Bunjca i možda mene iz Živog zida, on to gleda kao novi početak. Ne želim protiv bivših kolega govoriti ni protiv stranke, ja sam za Živi zid – nastavlja Pernar.

Na komentar kako opet govori o bivšim kolegama, odgovara kako govori u kontekstu trenutačnog odnosa.

– Trenutačno se ne osjećam kao dio te grupe i predosjećam iz odluka koje Vladimira planira donijeti da će doći do toga da će ona uzeti taj mandat u Saboru, to je moj neki osjećaj. Sad, hoće li oni biti bivši kolege ili ćemo ići zajedno dalje, to tek treba vidjeti – rekao je.

Ako ne dođe do kompromisa, sigurno će osnovati novu stranku i ići na izbore kao do sada, ili samostalno ili u koaliciji, najavljuje.

– Nije mi problem biti zadnji na listi, kao zadnji s liste ušao sam u Hrvatski sabor 2016. Ako birači odluče da je moja era u politici gotova, nitko to ne može zaustaviti, moja sudbina – hoću biti u Saboru ili ne – više ne ovisi o meni, ovisi o biračima odnosno narodu. Ja iz Živog zida ne izlazim dok Branimir Bunjac sjedi sa mnom u Saboru, onog trenutka kad se Bunjca makne iz Sabora, tada ću izaći iz Živog zida – zaključuje.

Pernar aktivan na Facebooku

Ivan Vilibor Sinčić objavio je u utorak kako odlazi u Europski parlament i kako suspendira Branimira Bunjca. Naime, Sinčić je suspendirao Bunjca jer se nije držao predizborne strategije i dogovora da nitko od saborskih zastupnika ne ide u Europski parlament, to jest da se profiliraju i rotiraju novi ljudi. O drami u Živom zidu na Facebooku je govorio i Ivan Pernar.

"Zahvaljujem svima za poruke podrške, žao mi je što sam izašao sa svime u javnost, jednostavno nisam više znao što drugo napraviti", napisao je Pernar u svom postu.

Objavio je Pernar i videolink u kojem je napisao: "Raskol Živog zida sada može spriječiti samo jedna osoba, a to je Vladimira Palfi. Pozivam članstvo da djeluje na predsjednika stranke Ivana Vilibora Sinčića da se izbjegne taj scenarij", napisao je.

"Ako izbace Bunjca, izlazim iz Živog zida i osnivam drugu stranku", izjavio je Pernar preko Facebook live videa.

Kako navodi u videu, Pernar osjeća moralnu dužnost da obavijesti javnost da je Vladimira Palfi odlučila uzeti saborski mandat Branimiru Bunjcu. – Osobno se ne slažem s tim činom, Bunjac je dobar zastupnik. Ne slažem se ni s načinom na koji se s njim postupa. Moje mišljenje više nije bitno ni presudno. Moja želja je bila da nastavim s Bunjcem. Ako Vladimira Palfi odluči konzumirati svoj mandat u Saboru i izbaci Bunjca iz Sabora, zastupnika za kojeg smatram da odlično obavlja svoj posao, ja neću moći nastaviti svoju političku budućnost unutar Živog zida – izjavio je Pernar u videu.

Prema pisanju 24sata Pernar je bio aktivan i u grupi ZZ Vijećnici 2017. U podužem statusu Pernar je komentirao dramatičnu situaciju u stranci pa nedugo zatim izbrisao svoj post. No prije toga netko je uspio napraviti screenshot te objave koju ispod prenosimo u cijelosti.

– Uvažene kolege, Bunjac sutra ima presicu na Markovu trgu, na želim na nju otići jer smatram da HDZ-ovci trljaju ruke zbog ove današnje na Zrinjevcu. Tko god je to osmislio, napravio je štetu stranci, teze o tome da je postojao dogovor da Bunjac prepusti mandat su laž jer svi znate da je bilo onako kako kaže Sinčić/Palfi, maknut sam s liste odlukom Sinčića, ne dogovorom, to je i sam priznao u nedjelju, Bunjac je ucijenjen na to da predaje mandat ili neće biti na listi.

Priče o dogovoru vezanom uz listu su laž, "dogovor" je posljedica ucjene, a ne Bunjčeve slobodne volje. Ja neću biti sutra na presici s Bunjcem ne zato što se ne slažem s njim nego jer imam političke mudrosti da ovakve stvari ne govorim pred kamerama medija koji rade protiv nas – napisao je, između ostalog, Pernar.

Video: Izbacivanje Ivana Pernara iz Sabora