Procurila snimka sukoba u Živom zidu: Nikad nećeš u EU parlament

Prava drama odvija se u Živom zidu, a isplivala je nova snimka i to odmah nakon što je Ivan Vilibor Sinčić objavio da je suspendirao Branimira Bunjca. Do raskola u stranci došlo je zbog mandata koji su osvojili na izborima za Europski parlament.

– Reci šta hoćeš? Šta hoćeš? Šta hoćeš? – galamio je Dominik Vuletić, novi međunarodni tajnik Živog zida, Branimiru Bunjcu koji mu se unio u lice i rekao "Nikad nećeš vidjeti EU parlament, niti jednu sekundu.", piše 24 sata.

Snimka je navodno snimljena 30. svibnja na sastanku vrha stranke gdje se odlučivalo tko će ići u EU parlament. Između Bunjca i Vuletića je ozbiljno zaiskrilo pa su ih morali čak smirivati i drugi članovi.

Inače, u Živom zidu dogovorili su se kako nitko od saborskih zastupnika neće ići u Europski parlament već da će tamo ići Lukanić.

No, kako je Sinčić osvojio najviše preferencijalnih glasova mandat pripada njemu. On ga je prepustio Bunjcu, koji je idući s najviše preferencijalnih glasova, međutim on ga ne želi prepustiti Lukaniću.