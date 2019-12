Pernar napao Kolakušića: Preveslao je one koji su mu vjerovali

Saborski zastupnik Ivan Pernar okomio se na zastupnika u Europarlamentu Mislava Kolakušića optužujući ga da je "preveslao one koji su mu vjerovali" nakon što je Kolakušić objavio da neće sudjelovati na sljedećim parlamentarnim izborima.

Kolakušić je to objavio nakon što je u prvom krugu predsjedničkih izbora u nedjelju završio četvrti, s 5,87 posto glasova. Naime, prije izbora najavio je da se vraća u Bruxelles ako na predsjedničkim izborima ne osvoji 600.000 glasova, a osvojio je oko 112 tisuća. Pernar, koji je završio sedmi s 2,31 posto, i prije izbora bio je kritičan prema Kolakušiću, kao i prema lideru Živog zida, eurozastupniku i bivšem političkom partneru Ivanu Viliboru Sinčiću zbog toga što je podržao Kolakušića.

Pernar je u sinoćnjoj objavi na Facebooku optužio Kolakušića da želi ostati u Europskom parlamentu zbog plaće koja je puno veća nego ona koju bi imao u Saboru.

- U slučaju da je išao na izbore za Sabor iduće godine, na kojima bi sigurno uspio prijeći prag od 5%, morao bi iz odgovornosti prema biračima preuzet mandat u Saboru. Međutim, plaća u Saboru je samo 2000€, a u Bruxellesu su cifre da boli glava - piše Pernar.

- Jedini način da ostane u Bruxellesu i "sačuva obraz" je da stavi nerealan cilj od 600.000 glasova na predsjedničkim izborima. Slikovito rečeno, da uloži u kampanju 12 kuna i kaže da su izbori test inteligencije. Pa ja pitam kakvu bi to inteligenciju građani morali imati da njih 600.000 u prvom krugu pored 10 drugih kandidata zaokruže baš njega. Pa 600.000 glasova nisu dobili niti Kolinda i Milanović koji idu u drugi krug. Čist račun duga ljubav, kaže da će se "držati riječi" i preskočiti parlamentarne izbore jer nije osvojio ciljanih 600.000 glasova, naravno, i pojaviti se na idućima za europski parlament - kaže Pernar.

Pernar dodaje kako se može reći da čovjek samo drži riječ, ali smatra da je jasno da je cilj koji si je zacrtao bio teoretski nemoguć pa dovodi u pitanje smisao te najave.

- To je ta moralna vertikala koja se tamo slizala sa Sinčićem koji se kleo da neće ići u Bruxelles i da će se zastupnici s liste Živog zida rotirati, na kraju je otišao samo on, a od rotiranja nema ni R. Ne bi me čudilo da taj dvojac poštenjaka zajedno ode i na iduće europarlamentarne izbore. Pitanje je samo koliko će onda dobiti glasova, tj. hoće li uspjeti sačuvati privilegije - komentira Pernar.

