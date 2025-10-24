Trump se ponaša kao da su devedesete, kada je američka moć bila neupitna i na vrhuncu

Nakon uspostave primirja u Gazi, Trump se okrenuo pokušaju rješavanja drugog ratnog žarišta koje opterećuje njegovu administraciju. Tako je u prošli petak u Washingtonu primio ukrajinskog predsjednika Zelenskog, ali samo kako bi mu rekao kako nema ništa od isporuke Tomahawka, bar ne u skorije vrijeme. To znači kako se još uvijek nada kako će do mira doći bez podizanja letvice i nove eskalacije. Odmah nakon susreta sa Zelenskim Trump je objavio kako je prethodnog dana razgovarao s Putinom i kako se u sljedeća dva tjedna namjerava s njim naći u Budimpešti. Vjerojatno je mislio kako je odbijenica Zelenskom oko Tomahawka bila dovoljna kako bi privolio Putina da napravi neki ustupak. Međutim, do toga nije došlo, Putin je ostao pri svojim uvjetima, tako da je i najavljeni sastanak kod Orbána zasad stavljen na led.