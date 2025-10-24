Trump se ponaša kao da su devedesete, kada je američka moć bila neupitna i na vrhuncu

Nakon uspostave primirja u Gazi, Trump se okrenuo pokušaju rješavanja drugog ratnog žarišta koje opterećuje njegovu administraciju. Tako je u prošli petak u Washingtonu primio ukrajinskog predsjednika Zelenskog, ali samo kako bi mu rekao kako nema ništa od isporuke Tomahawka, bar ne u skorije vrijeme. To znači kako se još uvijek nada kako će do mira doći bez podizanja letvice i nove eskalacije. Odmah nakon susreta sa Zelenskim Trump je objavio kako je prethodnog dana razgovarao s Putinom i kako se u sljedeća dva tjedna namjerava s njim naći u Budimpešti. Vjerojatno je mislio kako je odbijenica Zelenskom oko Tomahawka bila dovoljna kako bi privolio Putina da napravi neki ustupak. Međutim, do toga nije došlo, Putin je ostao pri svojim uvjetima, tako da je i najavljeni sastanak kod Orbána zasad stavljen na led.
Ono, dakle, što Kremlj želi nije samo sporazum oko Ukrajine već puno širi sporazum o sigurnosti Rusije i Zapada. To je nešto što i Trump želi, samo iz svojih razloga, kojih ima ukupno tri: Kina, Kina i Kina
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Vjera je potpuno promijenila život naše pjevačice: 'Događale su se neke vrlo loše stvari i On je našao svoj put do mene'
VIDEO Drama u domu voditeljice Tatjane Jurić: 'Doveli ste mi nepoznate ljude u stan, odakle vam ideja?!
Da ti se želudac okrene: Nećete vjerovati što su pronašli u kiselim krastavcima, provjeravaju sav kiseliš s polica
Želite prijaviti greške?
Napadi Mađarske na Hrvatsku nisu samo zbog energije i novca: Iza njih se krije ovaj narativ
Kineske podmornice postaju nova prijetnja SAD-u, a grade i 'Veliki podmorski zid', evo o čemu se radi
Marica Njegovan je krajem sedamdesetih kao časnica plovila najvećim brodovima Jadrolinije. Ovo je njezina pomorska životna priča
Otpad koji može grijati: Ova dva hrvatska grada na čelu energetske revolucije
Još iz kategorije
Zaštita djece krinka za masovan nadzor i profit tehnoloških mogula
Hrvatska Vlada nije javnosti objasnila zašto podržava Chat Control
Prijeteći grafiti nisu zafrkancija, no s time se novinari susreću svaki dan
Uvijek pri ruci, kao crveni karton u džepu nervoznog nogometnog suca kojemu nije plaćeno pošteno suđenje. No, pitanje je doista kako reagirati na takvo uznemiravanje privatnosti i javnosti
Javna nabava postaje stvarno javna, ne ostane li sve samo 'na papiru'
Dosta je bilo kumova, šogora i tetki koji "najbolje znaju" asfaltirati cestu, održavati rasvjetu ili tiskati brošure
Je li Luka Oman u pravu i trebaju li životinje biti biološki strojevi, hodajuće kobasice, cipele ili sir?
Luka Oman posve ispravno smatra da se svi ljudi rađaju s empatijom i osjećajem za pravdu koji im ne dopuštaju da rade razliku između ljudi, pa tako ni između životinja
Ukidanje veta bilo je 'predmet rasprave' prije sedam godina, a to je i danas
Svi ti pokušaji oživljavanja događaju se zbog toga što se do kraja godine pokušava otvoriti nekoliko klastera pregovaračkih poglavlja s Ukrajinom, čemu se Mađarska protivi, pa se traže "kreativna rješenja"
U Hrvatskoj se prešutno slažemo da o starosti i bolesti – šutimo
Iako su ljetos prihvatili zakon o pomognutom samoubojstvu, Slovenci će ponovno na referendum o istom zakonu
Cijene stanovanja od 2019. skočile čak 90 posto
Ono što na neki način nagriza osjećaj stabilnosti nije cijena kruha ili kave, nego cijena kvadrata, kaže Josip Mikulić sa zagrebačkoga Ekonomskog fakulteta
Svako je primirje bolje od rata, ali poraz je čovječanstva ako se do mira može samo na Trumpov način
Zajedno s pjesnikom Mirašem Martinovićem postavljam pitanje sebi i čovječanstvu o našoj naravi
Mladih nasilnika sve više, ali gdje su nestali mladi superheroji
Nedostaje li primjera za pohvalu ili su roditelji, škole i zajednice takve endemske biljke, više ili manje svjesno, prestali vrednovati
Amerikanci su II. svjetski rat završili atomskom bombom, a u BiH i RH 'Južnim potezom'
Operacija združenih hrvatskih snaga Južni potez, posljednja velika vojna operacija u Domovinskom ratu, predstavljala je za Hrvate ne samo vojni vrhunac već i početak prelaska prema političkom rješenju sukoba.