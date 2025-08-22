Naši Portali
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ 814 ŽRTAVA

Penava sutra na komemoraciji i ukopu žrtava iz jame Jazovka

Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Matea Bahovec
22.08.2025.
u 12:20

Obraćanje za medije očekuje se na kraju komemoracije, oko 12:50 sati

Predsjednik Domovinskog pokreta i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, Ivan Penava, sutra, 23. kolovoza, na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nazočit će komemoraciji i posljednjem ispraćaju i ukopu 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, ekshumiranih iz masovne grobnice jame Jazovka.

Program započinje u 9:30 sati procesijom do jame Jazovka, a potom će uslijediti i komemorativni program od 10:00 sati. Obraćanje za medije očekuje se na kraju komemoracije, oko 12:50 sati. 
Ključne riječi
komemoracija jazovka Domovinski pokret Ivan Penava

Komentara 1

JE
Jegermeister
12:25 22.08.2025.

Da li se znade tko je ubio te Hrvate? Tko je ubijao Hrvate nakon završetka 2 svj. rata? Tko je ubio više od 1.000.000 Hrvata od 1945.-1991? Da li se zna hoće li netko od HDZ komunista doći na komemoraciju?

