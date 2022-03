Penava: Sramota me ovakve Vlade, svaki dan s ovakvom Vladom je izgubljen dan za Hrvatsku

Na današnjoj konferenciji za novinare u Vukovaru predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je, govoreći o mogućoj rekonstrukciji Vlade, kako sve to skupa predugo traje kao i da je sve što se događa oko toga sramota.

-Teško je i govoriti da su ministri u Vladi RH pod istragom DORH-a ali i da unatoč tome oni i danas obnašaju svoje dužnosti kao ministri. Svaki dan s ovakvom Vladom za Hrvatsku je izgubljen dan. Sve to nema smisla – rekao je Penava.

Kazao je i kako se na ovakav način građanima šalje pogrešna slika kao i da je radi kvota i koalicija na djelu politička trgovina.

Svi ti ministri koji su pod istragama, ukoliko su krivi, trebali su već i završiti u zatvoru, a ne da se tolerira korupcija. Osobno ne želim živjeti u državi koju vode osumnjičenici DORH-a i Uskoka – istaknuo je Penava.

Poslao je i poruku koalicijskim partnerima HDZ-a koji, kako je rekao, podržavaju sve to što se događa poručujući im kako ih treba biti sramota. Prema njegovim riječima jedno je političko nadmudrivanje, a nešto sasvim drugo prikrivati i skrivati korupciju. Dodaje kako kod nekih izostaje svijest da su tu radi građana, a da su s druge strane ministri koji su soumnjičeni za korupciju i posjetitelji su soba za istraživanje i Remetinca.

Članska iskaznica kao ulaznica

- Svjestan sam persukcije nevinosti, ali mi razgovaramo o čelnim ljudima države. Ne vjerujem da bi bilo koji državni odvjetnik pokrenuo istragu protiv bilo kojeg ministra ukoliko ima čvrste dokaze jer su svjesni da bi odmah bili bivši. Unatoč lijepim odjelima i kravatama koje nose naši ministri i premijer oni su nas svojim radom svrstali u red najgorih država po korupciji i kriminalu – kazao je Penava.

Na upit kako se poslije svega može očekivati od običnih građana da se pridržavaju zakona ako to ne čine ministri, Penava je podsjetio na ostavke ministara u Slovačkoj koji su bili u restoranu bez maske dok se to tražilo od ostalih građana. Podsjetio je i na slučaj Novaka Đokovića i Andreja Plenkovića u Zadru, ministra Beroša i ekipe s mora, afere JANAF i svih drugih koje su se redale proteklih godina. Ukazao je i na potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića koji je također predmet istrage.

-Svi ministri padaju, ali on ne jer je iz SDSS-a. On je došao s popisom 15 tvrtki koje trebaju dobiti novac, a priča se kako se SDSS bavi pravima manjina. SDSS nije imao popis Srba nego popis tvrtki koje trebaju dobiti novac dok svih ostalih nema na tome popisu. To podržavaju HDZ i Andrej Plenković. Sve to pak brani i Milorad Pupovac koji tvrdi da je to posao zastupnika nacionalnih manjina što nam samo pokazuje koliko sam daleko otišli. Drugim riječima ako osoba nema člansku iskaznicu neke od stranaka neće dobiti niti poticaje – rekao je Penava.

Ponovio je kako je svima koji tako rade mjesto u zatvoru a ne da budu na čelu države. Poručio je i kako trebamo izabrati ljude koji će pošteno i sukladno uvjetima natječaja raditi svoj posao ili se svi zajedno raseliiti jer postoje oni koji imaju veća prava od drugih jer su član neke stranke.

Odgovarajući na upit kako unatoč svemu tome komentira činjenicu da je HDZ prema svim istraživanjima vodeća stranka u Hrvatskoj kazao je kako je to fenomen, ali i da živimo o demokraciji gdje svatko ima pravo glasati za koga želi.

- Ako takvi građani postoje, a postoje jer to govore i ankete, onda je dobro što Hrvatska u dvije godine nije obnovila niti jednu kuću u Zagrebu poslije potresa, što je više od 400.000 građana napustilo Hrvatsku u proteklih deset godina, što su nam mnistri iza rešetaka... Takvim ljudima nisu u interesu Hrvatska i narod nego su u pitanju neki njihovi intereresi.

Potpredsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja danas je u Vukovaru prokomentirao još jednom svoje tvrdnje kako čuje da se u "HDZ-u sprema krvoproliće". Dodao je kako saborski zastupnici čuju što se priča i da je to što je rekao rezultat tih priča.

Hrvatska treba nove izbore

- Čuđenje Andreja Plenkovića na konferenciji za novinare kada se zgražao jer je uhićen ministar Damir Horvat bio mi je pokazatelj da Gordan Jandoroković i Davor Božinović rade protiv Plenkovića. Nema šanse da ministar Božinović nije znao da se sprema uhićenje Horvata o čemu je Plenković bio neinformiran. Očigledno je kako je koruptivna struktura u HDZ-u pred pucanjem i da su i oni svjesni kako je ovakvo stanje neodrživo, rekao je Grmoja.

Na novinarski upit kako komentira izjave Božinovića i Jandorokovića da su zgroženi s njegovim riječima Grmoja je rekao kako je to očekivano.

- Vidjet ćete kada dođe do promjena u HDZ-u i kada Gordan Jandroković ponovno bude iza nekoga novog predsjednika kako klima glavom da sam bio u pravu, istakao je Grmoja.

Prema njegovim riječima jedino logično rješenje za sve što se događa danas u Hrvatskoj su novi izbori. Podsjetio je kako je Most podnio zahtjev za raspuštanje Hrvatskog sabora, ali i da SDP i Možemo iz nekoga svoga razloga ne žele podržati tu inicijativu. Ipak, opčekuje da će i unatoč tome prikupiti dovoljan broj potpisa saborskih zastupnika kao i da je potrebno Andreja Plenkovića "natjerati" da u Saboru brani ministre koji su pod istragom Uskoka.

Nikola Grmoja u Vukovaru je bio povodom osnivanja Koordinacije Mosta za Vukovarsko – srijemsku županiju za čijeg je predsjednika izabran Domagoj Vitovski. Kazao je kako Most kreće u osnivanje podružnica u Slavoniji te da će u budućnosti Most na istoku Hrvatske biti znatno aktivniji i vidljiviji. i da nas vuku u propast. Međutim, Hrvati vole ponavljati iste greške, a očekivati drugačiji ishod ali onda ne trebamo kriviti nikoga drugoga. Trebamo imati dovoljno čestitosti i ne kriviti druge države jer u svome dvorištu možemo sami uređivati stvari ili pak biti zadovoljni postojećim stanjem – zaključio je Penava.

VIDEO Kotromanović: 'Srbi se moraju opredijeliti ostaju li vazali ruskog cara Putina ili dio zapada'