Penava: Priče da sam ljutit jer neću biti na listi ne stoje, HDZ je shvatio da nešto gubi

Dan poslije nakon što je obznanio svoju odluku o napuštanju HDZ-a, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava još jednom je progovorio o razlozima svoje odluke, planovima što i kako dalje, razgovorima s Miroslavom Škorom… Penava nije želio komentirati uvrede i prozivke na svoj račun koje su se mogle čuti tijekom konferencije za novinare HDZ-a kada je nazvan sebeljubom, nedemokratom kao i osobom koja nije mogla viteški podnijeti poraz na unutarstranačkim izborima.

– Sve što sam imao reći, rekao sam. Ne želim vrijeđati bilo koga, pa niti stranku iz koje sam izašao. Međutim, i dalje ću govoriti o stvarima nas tište i koje nisu dobre u Vukovaru i Hrvatskoj. To sam radio, a to ću i dalje nastaviti raditi – rekao je Penava.

Dodao je i da je jasno kako Vukovar kao grad diše te da Vukovarcima nitko ne treba govoriti o tome jer je riječ o posebnoj atmosferi na koju su se građani Vukovara kroz godine navikli iako ona nije normalna. Kazao je i kako mu se javljaju brojni članovi iz sada već bivše stranke koji mu pružaju podršku te da je došlo vrijeme za ispravljanje nekih krivih postupaka i činjenica, ali i da je građanima jasno tko je autentičan, a tko zamagljuje na razne načine.

Inače, Penava je formalno još uvijek član HDZ-a jer još uvijek nije potpisao ispisnicu iz stranke, a još uvijek službeno nije ni na kojoj drugoj listi za izbore. Međutim, kao i ostali njegovi suradnici, potpisao je papir kojim je potvrdio svoju namjeru izlaska iz HDZ-a. Do jučerašnjeg razgovora nije se čuo s Miroslavom Škorom ali, kako je rekao, tu ne očekuje nikakve probleme. Potvrdio je i da će vjerojatno biti nositelj liste Domovinskog pokreta za 5. Izbornu jedinicu, ali mu ulazak u Hrvatski sabor, kako je rekao, nije prioritet.

– I u sada već raspuštenom sazivu Sabora bio sam izabran za zastupnika, ali sam na kraju prvoga tjedna prepustio svoj mandat. Ni u jednom trenutku nisam razmišljao da se vratim. Samim tim te priče da sam ljutit i povrijeđen zbog toga što neću biti na listi ne stoje, one dolaze od osoba, odnosno iz HDZ-a, koje su shvatile da nešto gube i sada na taj način žele skriti svoje pogreške. I dalje pričamo o nečemu što odvraća od pravih problema i primjera radi činjenice da je ovo 14. Vlada Hrvatske koja uredno polaže vijence na spomen-obilježje 12. hrvatskih redarstvenika iako se nekoliko stotina metara dalje nalazi mauzolej Vukašina Šoškočanina. Ne govorimo ni o tome da za ubojstvo tih 12 redarstvenika nitko nije odgovarao. Mi želimo i da popis stanovništva bude običan popis stanovništva, odnosno ništa više niti manje. Ako u kući živi troje ljudi, onda neka stoji da tu živi troje ljudi, a ne deset, rekao je Penava ističući kako se stvari iz prošlosti moraju urediti.

Kaže da od tih stvari neće odustajati ni dalje i da u vezi s mnogim stvarima za koje se i on zalaže nije ni morao uvjeravati Miroslava Škoru. O nekakvom uvjetovanju Škore za premijera, kazao je kako je za sada prerano razgovarati, jer se još uvijek ne znaju ni rezultati izbora, ali jasno je potvrdio kako je njemu neprihvatljiva bilo kakva koalicija sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem.

Kazao je i kako Zakon o poticanju ulaganja u Vukovar nije realiziran, kao ni niz drugih stvari koje su obećane. Podsjetio je na program ulaganja nerazvrstanih cesta koji je trebala financirati Vlada RH, a koji nije realiziran. Tako je obnova Bogdanovačke ceste, koja je bila u tom programu i trebala biti financirana od Vlade, na kraju financirana sredstvima iz vukovarskog proračuna. Pojasnio je kako je taj program bio dogovoren i određen je rok od 2017. do 2021., no poslije se prolongirao na rok 2019. – 2023. iako je to nejasno jer se znalo da mandat ove Vlade istječe tijekom 2020. godine.

– Napravljeno je pozitivnih stvari za Vukovar i to je činjenica, ali mnogo toga nije i to ne treba skrivati. Treba jasno reći da to nismo napravili iz ovoga ii onog razloga, a ne stvarati dojam kako se u Vukovar živi super, ulaže ne znam koliko, jer mi svi znamo da to nije tako – zaključio je Penava.