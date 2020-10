Penava: Premijer docira i događaje okreće sebi u korist

Govoreći jučer da se moramo zapitati kako je došlo do ovakve radikalizacije, vidjeti tko je odgovoran te se zapitati tko su i u politici akteri koju potiču netrpeljivost, premijer Andrej Plenković posebno je osudio izjave Ivana Penave i Karoline Vidović Krišto.

Ocijenio je da su one neprihvatljive i nevjerojatne te da podliježu svakoj osudi jer ne pridonose kulturi tolerancije. I dok je Vidović Krišto kazala da će se danas javno očitovati na premijerove riječi, dodavši tek da “Plenkovića očito istina boli”, Penava je iznio svoje mišljenje.

– Premijer u svom stilu daje izjave kojima docira i pokušava okrenuti događaje sebi u korist. No ono na što treba ukazati, a što je i ova tragedija pokazala, jest da nije korektno za sve ružno što se u Hrvatskoj događa kriviti druge ili govoriti da za te pojave ne zna ili da ga se one ne tiču. Naš premijer ne zna odakle milijuni eura u gepecima auta ljudi imenovanih na čelne funkcije javnih poduzeća. Kada mu gradonačelnika, ujedno i zastupnika, odvjetništvo osumnjiči za kazneno djelo, premijeru je sasvim normalno da se bavi osiguravanjem njegove zamjene u Saboru umjesto da poduzme sankcije i ispriča se hrvatskoj javnosti. Premijeru nije sporno ni kada na jedan brutalan način žrtvuje zdravstveni sustav i narušava povjerenje svih građana u taj sustav time što se na njega ne primjenjuju mjere te je njemu dopušteno fizički dodirivati zaraženu osobu dok se od drugih građana traži razmak od dva metra – kazao je Penava te naveo kao zadnji primjer sam Vukovar.

– Premijeru nije sporno što sve ove godine ubojice i počinitelji ratnih zločina nisu kažnjeni za razrušene gradove, silovanja i ubijanja. On od nas traži da budemo tolerantni, da to prihvatimo. Premijer bi morao biti puno kritičniji i bolje shvaćati što se događa. U Europi se i za puno manju stvar od kontakta s koronavirusom podnose ostavke. Nažalost, naš premijer teži i pokušava hrvatsku javnost naučiti da je sve nabrojeno prihvatljivo i da to znači toleranciju. Ja ipak vjerujem u zdrav razum ljudi i dobar kućni odgoj koji me uči da te stvari nisu normalne i da neadekvatan pristup najodgovornijih ljudi u državi prema ovim problemima ima svoje posljedice – poručio je Penava.

Kad smo Ivana Vilibora Sinčića upitali je li se on prepoznao u premijerovim kritikama, on je uzvratio:

– U tome prepoznajem Plenkovića jer nas je on nazivao miševima te javno prijetio da će nas eliminirati s političke scene. To nisu riječi jednog lidera nego politikanta. To je ekstremizacija, radikalizacija. U njegovim riječima vidim mržnju i poziv na obračun. Plenković je potpuno izgubio kompas. Neka pogleda kolege iz drugih zemalja koji sa svojim građanima putuju avionom u ekonomskoj klasi. Predlažem mu da se okrene građanima, da istinski i srcem radi za njih.