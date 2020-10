Plenković: Hrvatska ima ozbiljan problem s radikalizmom

Moramo pronaći gnijezdo odakle je ovo sve krenulo - poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković na konferenciji za medije koja se održava povodom pucnjave koja se u ponedjeljak dogodila ispred Banskih dvora, a koja je navodno imala elemente terorističkog čina, kako je premijer kazao i na današnjoj sjednici Vlade.

- Želio sam da još malo detaljnije objasnimo što se dogodilo prije dva dana. Nastavno na ono što sam rekao na početku sjednice Vlade. Važno je za javnost znati da je bilo pucanja na tri službenika, srećom, ranjen je samo jedan policijski službenik. On je dobro, snažan je, mlad je, oporavlja se. Prognoze prema ovome što smo sinoć čuli je da će oporavak dobro ići - kazao je premijer u početku.

Među tri napadnuta policajca, osim policajca koji je ranjen pred zgradom Vlade, napadač je pucao i na policajca ispred zgrade Sabora, i policajca ispred zgrade Ustavnog suda.

Ponovio je da ovaj čin ima elemente terorističkog akta.

- Govorim zašto što u našem zakonu o terorizmu se govori o ozbiljnom narušavanju temeljnih političkih institucija i struktura, a Vlada to jest. i bilo je riječ o napadu na život osobe koji može prouzročit smrt, Zato sam to tako okarakterizirao. Vidjet ćemo što će pokazati istraga, ali nije on naišao ovdje usput u vrijeme kad počinje radno vrijeme Vlade, došavši pritom iz Kutine koja nije neposredna četvrt, s automatskim oružjem iz kojeg je ispalio rafale. Ovo je ozbiljna situacija koja zahtjeva da i institucije, ali i svi zajedno kao društvo ispitamo motive ovakvog čina. Ovo je moment koji je prešao granicu - kazao je premijer govoreći o počinitelju.

Prozvao je Ivana Penavu i Karolinu Vidović Krišto zbog neprimjerenih izjava nakon pucnjave.

- Da je bio neki drugi dan, svi ste mogli biti ispred vrata. Srećom, to se nije dogodilo. Sreća u nesreći je da je ovo bio gotovo amaterski pokušaj akta s elementima terorističkog čina. No, uvjeren sam da će policija, DORH i SOA, da mlad čovjek dođe u poziciju da odluči napraviti nešto ovako. Moramo se pitati kako je došlo do ovakve radikalizacije. Ovo je ponašanje koje je sigurno uvjetovano informacijama kojima je bio izložen, nekome tko je na njega utjecao, izvorima iz kojih se napajao da učini ovako nešto. Vidjet ćemo tko je za to odgovoran. Moramo se zapitati tko su akteri, pa i u političkom životu, koji podupiru nesnošljivost, poput Penave i Vidović Krišto, koji su dali neprihvatljive izjave - kazao je premijer.

Apelirao je na sve da podignemo razinu poštovanja i uvažavanja kako bi se stvorila kultura u javnosti koja neće dovesti to sličnih činova.

- Onaj tko nema dovoljno iskustva i dovoljno informacija dolazi u poziciju da radi ovakve zločine kakav smo vidjeli u ponedjeljak. Ja taj čin osuđujem i osobno, i kao premijer - kazao je dodajući da se ovim problemom moramo pozabaviti ozbiljnije nego dosad.

Istaknuo je da ne može uprijeti prstom na osobu ili stranku, ali je dodao da dobro prati tko što govori i tko je za kakvu politiku.

- Naša je zadaća otkriti tko stoji iza ovog čina. Ako netko želi predstaviti parlementarnu većinu kao srpsko-hrvatsku trgovačku koaliciju, možete i tim putem krenuti - rekao je Plenković.

O korupciji

- Želim kazati da je u mandatu naše prve, kao i u mandatu druge Vlade, tijela koja su zadužena za borbu protiv korupcije, rade svoj posao samostalno i neovisno jer smo u proteklih nekoliko tjedana čuli izjave koje su upućivale na to da bi čelnik Vlade trebao biti informiran o tajnim izvidima. I da bi onda na temelju toga trebao pretpostavljati tko se s kim sastaje, druži... A onda preventivno upozoravati druge kako se ponašati. To je promašen pristup. To je obrazac kako se netko drugi ponašao ranije. To je protuzakonito. Ne mogu se načuditi inicijativi oporbe za povjerenstvom kada policija i DORH ostvaraju rezultate za sumnje na koruptivna djela, i to za krug ljudi u političkim krugovima. U vezi čega Povjerenstvo? Da ih se pohvali? - kaže premijer.

Odbacio je teze da je otkrivena afera ugrozila nacionalnu sigurnost.

- Imamo neku famu da je afera Janaf ugrozila nacionalnu sigurnost. U kojem to elementu? Što je ugroženo? Da li je nafta išla naftovodima? Da. Jesu li spremnici sigurni? Da. Je li ih netko dignuo u zrak? To nije ugroza nacionalne sigurnosti. Ovo govorim jer sam puštao da vidim što će se sve pustiti ovih dana, kakav ćemo sve scenarij čuti. A ovdje imam problem radikalizacije, domaći, hrvatski proizvod, kojim ćemo se baviti ovih dana - ističe premijer.

Navode da je ovaj čin iskorišten za zatvaranje Markova trga, ocijenio je kao tlapnje.

- Mi nismo reagirali ni na kakav način koji bi bio paničan. Imali smo onu situaciju kad su oni performeri koji skupljaju dnevnice od ponedjeljka do četvrtka pa dođu bacati lubenice pred vas. To se događa petkom jer nema ničega u EU parlamentu pa se može vratiti ovdje - dodao je.

Govoreći o podršci napadaču, kazao je da bi se svi oni trebali zapitati što bi bilo da je na mjestu ranjenog policajaca koji je samo radio svoj posao bio netko njima blizak. To je zlo, smatra premijer.

Odgovarajući na pitanje o nepovjerenju prema pravosuđu, kazao je da je politika Vlade uspostaviti povjerenje u Vladu i Sabor te jačati neovisnost pravosuđa. - Ne možemo utjecati hoće li netko biti proglašen krivim ili ne. O tome odlučuje sud, dokazi, svjedoci. Za to nema kolektivne političke odgovornosti. Glavni spor cijele ove priče je gdje je politička odgovornost HDZ-a. E sad smo došli u fazu raščišćavanja. Ljudi nisu razumjeli kada sam rekao prije četiri godine da idemo u transformativan proces. Krenuli smo od sebe, sad smo došli u fazu da imamo drugi put povjerenje da vodimo državu. Vodit ćemo je tako da maknemo besperspektivnost i podcjenjivanje institucija.