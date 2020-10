Bauk o Plenkoviću: 'Premijer me danas podsjetio na Vučića, počeo se obračunavati sa svima'

SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk komentirao je što misli o najnovijim izjavama premijera i saborskih zastupnika Domovinskog pokreta povodom napada automatskih oružjem na Markovom trgu.

- Kamen temeljac svih govora mržnje u Republici Hrvatskoj je nepostupanje i kolebanje svih državnih tijela oko pozdrava ZDS. Dakle, on (ga) je premjestio iz Jasenovca u Novsku, a sad mu je Novska došla malo bliže, rekao je Bauk odmah nakon tiskovne konferencije premijera Andreja Plenkovića.

- Nije spomenuo onaj prosvjed iz 2015. kada je specijalna policija morala uklanjati prosvjednike s Markovog trga koji su se predstavljali kao hrvatski branitelji. Nije previše reagirao kad su s čekićima išli na ploče s hrvatskim grbom u Vukovaru zato što je bila s dva pisma, rekao je.

- Govor mržnje je kamen temeljac, a ovo je nadgradnja i bilo bi dobro da se s time krene u malo žešći obračun, rekao je Bauk za N1.

- Sad već bivši predsjednik HDZ-a vrlo je jasno poručio, kad je bilo to na Markovom trgu: 'Pa, nećemo valjda primjenjivati zakon!? Oni su branitelji!' Ili kada je državnom odvjetniku poručio da bi, da je pametan, zahtjev za skidanje imuniteta jednoj zastupnici uputio kasnije. To su te granice koje su ponekad znale biti prijeđene.

- Premijer je danas održao jednu tiskovnu konferenciju koju je počeo ekstremizmom. Onda se počeo obračunavati sa svima i mene je to malo podsjetilo na tiskovne konferencije koje je imao povremeno predsjednik Vučić, gdje se isto tako povremeno obračunavao sa svima i vodio neke svoje ratove na sve teme, naveo je.

Bauk je primijetio da je premijer prozvao one koji za vladajuću koaliciju koriste naziv "hrvatskosrpska trgovačka koalicija". Konstatirao je da tu sintagmu koriste neki ljudi iz Domovinskog pokreta, naveo je Hrvoja Zekanovića, da bi potom komentirao izjavu Miroslava Škore.

- Iz reakcije gospodina Škore vidim da nije gledao presicu... Gospodin Škoro je zapravo potvrdio kako se to naziva hrvatskosrpska trgovačka koalicija.

- Nema opravdanja za pucanje kalašnjikovom na vladu usred radnog dana... Moglo je biti žrtava i među slučajnim prolaznicima, to je bila vrlo nepromišljena izjava gospodina Penave. A gospodin Škoro se nije htio od toga ograditi. Stekao bi određene simpatije javnosti da je to osudio ili da je barem pedagoški upozorio Penavu da se to tako ne radi. A ne da se iz Vukovara gleda na stvari drugačije nego iz Zagreba. Ja ne mislim da je u Vukovaru normalno doći s kalašnjikovom u 8 ujutro i pucati. To je ustvari uvreda Vukovaru, što je rekao gospodin Škoro.

VIDEO: Premijer Plenković na sjednici Vlade: "Ovaj napad s Markovog trga ima i elemente terorističkog akta!"