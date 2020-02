Penava o potpisima i izborima u HDZ-u: I ja bih volio nazvati sve te ljude i pitati ih za zdravlje

Ivan Kovač, Davor Ivo Stier i Ivan Penava u petak će predati potrebne potpise za unutarstranačke izbore u HDZ-u. Najavio je to danas gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji se kandidirao za mjesto potpredsjednika stranke napominjući kako su prikupili dovoljan broj potpisa.

Kazao je kako su im u prikupljanju potpisa njihova baza prije svega bili Vukovarsko – srijemska županija i Slavonija kao i da želi zahvaliti na potpori članovima stranke iz Dalmacije i Zagreba. Još jednom je ponovio kako se suočavaju s brojnim opstrukcijama na terenu koje onemogućavaju članstvu da im daju potpise kao i da je brojka od 211.000 članova HDZ-a apsurdna i nekorektna. Pojasnio je to sa selom Opatovac, nedaleko od Vukovara, koje na nekakvom popisu ima 80-ak članova HDZ-a. Od toga broja, kako je rekao Penava, njih 15-20 su već godinama mrtvi, 20-30 ih tu ne živi jer su odselili tako da realna brojka ne prelazi 100.000 članova.

Penava je mišljenja kako će najveća borba na predstojećim unutarstranačkim izborima biti za mjesto predsjednika stranke te istakao kako svi unutar HDZ-a trebaju voditi računa kako će im se sve ono dobro ili loše što se sada radi vratiti na isti taj način. Govoreći o dosadašnjem tijeku kampanje Penava kaže kako nije bilo ničega posebnoga dramatičnoga i da se sve odvija u prihvatljivim okvirima.

- Poslije izbora opet ćemo imati nekakve ljude i politike kao i utakmice koje slijede. Samo je pitanje u kakvoj ćemo formi biti, odnosno jesmo li izabrali ono najbolje što imamo za utakmice koje nam slijede. Svi znamo kakve su pojedinci imali stavove do sada. Ako netko govori tri godine kako je sve ono desnije od HDZ-a glavni neprijatelj stranke i ne valja kakva je to sada naknadna pamet došla kada se sada govori kako su sada nam glavni prijatelji i poželjni za koalirati. Dakle, netko je onda tri godine vodio pogrešnu politiku. Za mene nije problem kada netko kaže da je pogriješio i kada kaže pogriješio sam i radimo zaokret ali raditi zaokret u politici i pri tome govoriti kako smo super to nije u redu, rekao je Penava.

Upit da prokomentira ankete koje govore o skorim izborima, a na kojima se Andreju Plenkoviću daju premoćne šanse za pobjedu, Penava je postavio pitanje od kuda te ankete i tko to raspolaže s bazom članstva u HDZ-u kao i tko je dao broje telefona svih tih ljudi.

- Gdje je tu sada taj toliko spominjani GDPR i kako se sve ovo uklapa u tu priču? I ja bih kao kandidat za zamjenika predsjednika volio da se i meni daju ti podaci kako bih i ja nazvao sve te ljude i pitao ih barem kako su i kakvo im je zdravlje, rekao je Penava.

Dodao je kako on kao čovjek voli čiste račune i plaćanje „računa“ ako je kriv, ali i pohvale ako radi dobro, ali i da se u ovakvim mutnim sustavima ne vidi i neće se vidjeti. Na upit je li zadovoljan medijskim praćenjem njegove opcije unutar HDZ-a kazao je kako nema zamjerki i da je po tome pitanju sve u redu.