Penava: Ministru Paladini treba dati šansu, obnova ne smije čekati

Ivana Paladinu Sabor je jučer sa 77 glasova potpore, tri suzdržana i 51 glasom protiv izabrao za novog ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Nakon toga položio je prisegu, a onda nešto kasnije kao ministar prvi put sudjelovao i na sjednici Vlade. Nakon svega što se moglo čuti prije samog glasanja, na sjednici dvaju saborskih odbora, kao i u samoj sabornici, prema riječima premijera Andreja Plenkovića i šefa kluba HDZ-a Branka Bačića, ispada da je Paladina kao stvoren za poziciju na kojoj nasljeđuje Darka Horvata, dok je za oporbu on “ruski igrač” koji je, radeći za ruski kapital, uništavao domaće tvrtke.

Kaznene prijave odbačene

– Vladi sada treba čovjek koji ima iskustva u građevinskom sektoru, upravljanju projektima, domeni nekretnina i koji ima menadžerskog iskustva – predstavljajući novog ministra na sjednici odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo te gospodarstvo – kazao je premijer Plenković navodeći tri glavna ministrova zadatka – obnova nakon potresa, brže procesuiranje građevinskih dozvola i ostalih dokumenata kako bi se dinamiziralo investiranje te brže stavljanje u funkciju brojne neiskorištene državne imovine. Oporbinu tezu da je Paladina “ruski igrač” nazvao je smiješnom, kao što je negirao i da ga je za ministra predložio Mate Granić. Nakon unakrsne paljbe između oporbenih zastupnika i premijera, zastupnicima se obratio i sam Paladina.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

– Poziv nisam mogao odbiti jer je to poziv da obnovimo kuće naših sugrađana. Moj fokus će biti obnova. Inzistiranje na jednostavnosti moj je glavni radni princip. Ne smiju administrativne prepreke usporavati razvoj. Za što bržu i bolju obnovu posjest ću struku za stol i tražit ćemo najbolja rješenja – kazao je Paladina. Na oporbene kritike oko neuspjelog projekta Kupari i Hidroelektre uzvratio je da već četiri godine nije direktor Kupari Luxury Hotelsa, a da je, dok je on bio predsjednik NO Hidroelektre, ruski investitor omogućio isplatu zaostalih plaća radnicima, pokretanje gradilišta i završavanje projekata. Upitan ima li ruski poduzetnik Sergej Gljadelkin ikakva potraživanja prema njemu, što bi moglo implicirati njegovu ucjenjivost, Paladina je takva potraživanja zanijekao, dodajući da je Gljadelkin protiv njega podignuo veći broj kaznenih prijava koje su odbačene.

– Kada Paladinu pitamo o obnovi, jedino što je u stanju reći jest da dosad nije funkcionirala. Kada ga pitamo o državnoj imovini, jedino može ponuditi svoj neuspjeli projekt. A o prostornom uređenju ne zna ništa – prije samog glasanja kazao je Peđa Grbin (SDP), da bi Nino Raspudić (Most) ustvrdio da Sabor umjesto da glasa o padu Vlade, glasa o kandidatu koji je trostruko problematičan.

– Cijelu karijeru je upetljan s ruskim kapitalom. Nije u stanju završiti svoj projekt pa kako će raditi na zajedničkom? – rekao je Raspudić. Sandra Benčić (Možemo!) naglasila je da je Paladina cijelu karijeru radio u tvrtkama koje su bile u vlasništvu ruskog milijunaša, a on je u njima bio ili suvlasnik ili direktor ili u nadzornom odboru. Da novom ministru ipak treba dati priliku, rekao je Ivan Penava (DP), dometnuvši da zbog korumpiranosti bivšeg ministra i Vlade treba zapravo raspustiti Sabor i raspisati izbore.

– Paladina ima sve kompetencije i reference za budućeg ministra. Ima iskustva u građevinskom sektoru, u upravljanju projektima, u upravljanju državnom imovinom – ustvrdio je Branko Bačić (HDZ).

Nesuglasice u DP-u

Na opće iznenađenje, suzdržana su u glasanju ostala trojica zastupnika DP-a, što nam je potvrdio i čelnik te stranke Ivan Penava. Iako je potvrđivanje ministara, uz donošenje državnog proračuna, jedina tema na kojoj se jasno pokazuje tko pripada vladajućima, a tko oporbi, Penava tvrdi da je DP, unatoč suzdržanosti oko Paladinina imenovanja, i dalje stroga oporba. Obrazlaže da nije htio glasati protiv imenovanja novog ministra dok ljudi na potresom pogođenim područjima čekaju obnovu. Penavi smeta i etiketiranje Paladine kao “ruskog igrača”.

– Ne sviđa mi se takvo etiketiranje ljudi jer mi miriše na neka prošla vremena. Hrvatska ima obavještajne službe i neka rade svoj posao. Ako one kažu da je netko ruski, turski ili bilo čiji igrač, onda nemamo o čemu razgovarati. Ali ovako, na temelju indicija tvrditi da je netko nečiji igrač, ne sviđa mi se to – ističe Penava koji nam je i potvrdio da je stranački kolega Stjepo Bartulica bio nezadovoljan njegovim prijedlogom da klub ostane suzdržan oko Paladine, zbog čega nije sudjelovao u glasanju.

– Bartulica ima svoje razmišljanje i treba ga imati, ne možemo svi misliti isto – kazao je Penava.

