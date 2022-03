Na Vladi usvojen paket od 5 mlrd kn za ublažavanje poskupljenja energenata

Vlada je u srijedu usvojila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijedan gotovo pet milijardi kuna, među kojima su prijedlog izmjena zakona o PDV-u, odluke o subvencioniranju cijena plina kućanstvima i malim poduzetnicima, o jednokratnoj pomoći umirovljenicima i pomoći socijalno ugroženima.

Te i druge mjere bit će na snazi od 1. travnja te će država tako izravno pomoći građanima i gospodarstvu, rekao je premijer Andrej Plenković.

Vladine mjere po njegovim su riječima potpuno na tragu i usklađene sa smjernicama Europske komisije, kojima se uz ostalo potvrđuje mogućnost reguliranja cijena u slučaju potrebe i okolnosti koje to opravdavaju.

VIDEO: Ovo su mjere koje je Plenković predstavio: Smanjuje se PDV na plin, hranu, uloške...

Snižavanje stopa PDV-a

U hitnu saborsku proceduru Vlada je poslala izmjene Zakona o PDV-u, kojima se smanjuje stopa poreza na dodanu vrijednost s 25 i 13 na 5 posto za dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, žive životinje, svježe meso i kobasice, živu i svježu ribu, rakove, povrće, voće, jaja, sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja

Vlada predlaže i proširenje primjene snižene stope poreza na dodanu vrijednost od 13 posto na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine

Stopa PDV-a od 5 posto predlaže se i na isporuke prirodnog plina obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.godine

Vrijednost poreznih rasterećenja kroz sustav PDV-a procjenjuje se na 2,1 milijarde kuna.

Kućanstvima i poduzetnicima potpora za plin

Kako bi ublažila rast troškova za plin, Vlada je odlučila kućanstvima subvencionirati dio cijene plina i to direktno na računu potporom od 10 lipa po kilovatsatu (kWh). Taj će se iznos potpore iskazivati na računu posebnom stavkom, a opskrbljivači će zahtjev za nadoknadom za popust slati Ministarstvu gospodarstva, koje će ga podmirivati svaki mjesec od travnja 2022. do ožujka 2023. godine.

Potporu će dobiti i mikro, mali srednji poduzetnici s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 gigavatsati (GWh), i ta će potpora iznositi 15 lipa po kWh.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 09.03.2022., Zagreb - U Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici odrzana je 107. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic, potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Maric. Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ta će se potpora ostvarivati vaučerom na iznos potpore male vrijednosti. Svaki mjesec se subvencionirani iznos odbija s vaučera dok ga ne potroši ili zaključno s računom za ožujak 2023. godinom.

Trošak subvencioniranja dijela cijene plina za kućanstva te mikro, male i srednje poduzetnike je ukupno oko 1,2 milijarde kuna, a financirat će se prodajom emisijskih jedinica stakleničkih plinova na dražbi u Hrvatskoj. Zato je Vlada je izmijenila i dopunila plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine. Predviđa se da će do 2025. prihodi od prodaje emisijskih jedinica iznositi 4,72 milijarde kuna.

Vlada je odlučila i na tržište pustiti obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i to 22 tisuće tona dizela, koji će se prodavati po postignutim tržišnim cijenama.

Mjere za socijalno ugrožene

Nekoliko danas usvojenih uredbi, odluka i zaključaka odnosi se na mjere pomoći socijalno ugroženim građanima. Naime, trenutno naknadu od 200 kuna za električnu energiju dobivaju korisnici zajamčene minimalne naknade (51.000 osoba) i korisnici osobne invalidnine i njihovi članovi kućanstva (40.000 osoba).

Vlada danas prihvaćenim uredbama krug korisnika te naknade proširuje i na korisnike nacionalne naknade za starije osobe (5.700 osoba).

Ujedno, naknadu, koja se sada dobiva za električnu energiju, proširuje i na plin te udvostručuje mjesečni iznos - s 200 na 400 kuna. Godišnji iznos te mjere je oko 300 milijuna kuna.

Vlada je odlučila i o mjesečnoj naknadi za 46.000 pružatelje socijalnih usluga. To se odnosi na pravne osobe kojih je 1.100 i koje skrbe o 40.000 korisnika - oni će dobiti mjesečnu naknadu od 1.000 do 4.000 kuna.

Naknada će biti dostupna i udomiteljskim obiteljima - mjesečna naknada od 400 kuna za 2.570 udomiteljskih obitelji i 6000 korisnika. Ukupni iznos mjere je 33 milijuna kuna.

Zaključkom u vezi s ublažavanjem porasta cijene plina i sprječavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu, Vlada je zadužila Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da u državni proračun uplati do 1,2 milijarde kuna od prodaje emisijskih jedinica na dražbi, koji će se koristiti kao izravna potpora krajnjim kupcima energije.

Energetski dodatak za umirovljenike

Vlada je donijela odluku i o isplati jednokratnog dodatka umirovljenicima radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

Taj tzv. energetski dodatak odnosi se na 721.000 umirovljenika s mirovinom do 4.000 kuna, a iznos (od 400 do 1.200 kuna) ovisit će o visini mirovine.

Tako će umirovljenici koji imaju mirovinu do 1.500 kuna dobiti jednokratnu naknadu u iznosu od 1.200 kuna, oni s mirovinom od 1.500 do 2.000 kuna mirovine naknadu od 900 kuna, s mirovinom od 2.000 do 3.000 kuna od 600 kuna, a oni s mirovinom od 3.000 do 4.000 kuna dobit će naknadu od 400 kuna. Ukupan iznos te mjere za umirovljenike je 480 milijuna kuna.

Pomoć poljoprivrednicima i ribarima

Paket mjera predviđa i potpore za poljoprivrednike i ribare, uz ostalo potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu umjetnog gnojiva.

Procjenjuje se da će mjerom biti obuhvaćeno 88.000 poljoprivrednih gospodarstava, a vrijednost se procjenjuje na 200 milijuna kuna, dok se u ribarstvu iznos procjenjuje na 75 milijuna kuna i namijenjen je za djelatnosti gospodarskog ribolova, akvakulture i riboprerađivačke industrije i to prvenstveno za likvidnost. Za provedbu je potrebno odobrenje Europske komisije.

