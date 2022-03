Vaučer za energiju s 200 povećava se na 400 kuna

Vlada je danas precizirala kriterije i procedure koje će omogućiti provedbu mjera osmišljenih kako bi se ublažio udar porasta cijena energenata na socijalno ugrožene građane i kućanstva te na gospodarstvo.

Utvrđen je tako zakonski prijedlog na temelju kojega će se sniziti PDV na plin, ogrijevno drvo, pelete i sječku, hranu, dječju opremu te higijenske uloške i tampone, što će državni proračun koštati oko 2,1 milijarde kuna.

Subvencije za plin

Vaučer za sufinanciranje troškova energije sa sadašnjih 200 povećat će se na maksimalno 400 kuna, i to do 31. ožujka 2023. godine, a socijalno ugrožena kućanstva njima će, uz račune za struju, ubuduće moći podmirivati i račune za plin ili toplinsku energiju. U kategoriju ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava istom su odlukom dodani i korisnici osobnih invalidnina, nacionalne naknade za starije te novčane naknade za hrvatske branitelje i civilne žrtve rata.

Podmirivanje računa olakšat će se i pružateljima socijalnih usluga, za što Vlada do kraja ožujka 2023. godine namjerava utrošiti ukupno 34 milijuna kuna kojima će se domovima i udomiteljima starijih i djece bez adekvatne skrbi umanjiti računi za struju, toplinsku energiju i plina. Visina mjesečne naknade za pružatelje smještaja u socijalnoj skrbi iznositi će od 1000 do 4000, ovisno o njihovim kapacitetima. Pružatelji pomoći u kući dobit će po 600, a udomitelji 400 kuna mjesečno.

Svim kućanstvima trošak energije subvencionirat će se tako što će im se računi umanjiti za 10 lipa po kilovatsatu, a mikro, mali i srednji poduzetnici će putem javnog poziva ostvarivati potporu do najviše 1,5 milijuna kuna. Subvencija će im iznositi 0,15 kuna po kilovatsatu.

Trošak subvencioniranja dijela cijene plina za kućanstva te mikro, male i srednje poduzetnike je ukupno oko 1,2 milijarde kuna.

Jednokratnoj pomoći države mogu se nadati i umirovljenici s mirovinom do 4000 kuna, kojima će najkasnije u svibnju na račune sjesti između 400 i 1200 kuna. Odlukom Vlade, oni s mirovinama do 1500 kuna dobit će pomoć od 1200 kuna, umirovljenicima s mirovinom između 1500 i 2000 kuna pomoći će se s 900, a onima koji su u ožujku primili mirovinu između 3001 i 4000 s 400 kuna. Na ovu jednokratnu pomoć umirovljenici mogu računati neovisno o tome jesu li mirovinu stekli na temelju staža u Hrvatskoj, drugim članicama EU ili državama s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili onima u kojima se primjenjuju pravni propisi EU.

No, oni koji mirovinu primaju iz drugih zemalja nešto će dulje čekati na isplatu, jer moraju dostaviti HZMO-u dokaz o iznosu mirovine koju su primili u ožujku, što trebaju učiniti najkasnije do 30. lipnja. Jednokratna pomoć umirovljenicima bit će zaštićena od ovrhe i neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Mjere za ublažavanje udara usljed porasta cijena energenata financirat će se preraspodjelom novca prikupljenog prodajom emisijskih jednica stakleničkih plinova, od kojih Vlada očekuje prihode od gotovo 4,5 milijardi kuna do 2025. godine. Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić izvijestio je da se radi o povećanju od oko 65 posto, koji se očekuje na temelju značajnog rasta cijena ovih jedinica u prošloj godini, a novac će se preraspodijeliti na ublažavanje energetskog siromaštva.

Pomoć i gospodarstvu

Sve ove mjere na snazi će biti od 1. travnja, a premijer Andrej Plenković pritom je poručio kako će one izravno pomoći građanima i gospodarstvu. Naglasio je i kako su mjere usklađene sa smjernicama EU, kojima se uz ostalo potvrđuje mogućnost reguliranja cijena u slučaju potrebe i okolnosti koje to opravdavaju.

- Mi smo te mjere promišljali sveobuhvatno, one će s drugim mjerama, prije svega ograničavanjem cijena derivata i smanjenjem trošarina, kalibrirati krajnje nepredvidivu siruaciju s rastom cijena naftnih derivata. Cijeli paket u potpunosti je na tragu smjernica Europske komisije, iako to mi do danas nismo mogli znati. Anticipirali smo okvir koji je Komisja preporučila – pohvalio se premijer.

