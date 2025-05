PBZ grupa donirala 30.000 eura SOS Dječjem selu Hrvatska

PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem donirala je 30.000,00 eura SOS Dječjem selu Hrvatska. To je 95. donacija PBZ grupe u sklopu ovog projekta, a donirana sredstva SOS Dječje selo Hrvatska iskoristilo je za opremanje senzorne sobe u Dječjem selu Lekenik u iznosu od 18.139,00 eura i za opremanje stambenih jedinica klima uređajima u SOS Zajednici mladih u Osijek u iznosu od 11.861,00 euro. Donacija je realizirana u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dugogodišnjim partnerom PBZ grupe u ovom humanitarnom projektu, te je ona dio pomaganja projektu Ministarstva pod nazivom „Za bolji život djece u domovima socijale skrbi“. Donaciju su uime PBZ grupe uručili Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda, na lokaciji SOS Dječjeg sela Lekenik te Andrej Bilić, direktor regije, Poslovi sa stanovništvom PBZ-a, na lokaciji SOS Zajednice mladih u Osijeku.

Mario Čović, direktor SOS Dječjeg sela Lekenik; Višnja Tuškan-Krupić, nacionalna direktorica SOS Dječjeg sela Hrvatska; i Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda Foto: PBZ Grupa

„Ova donacija me ispunjava posebnom radošću jer nam je izuzetno važna i dragocjena svaka prilika kojom možemo poboljšati kvalitetu života djece i mladih u Hrvatskoj. Posebno me veseli da smo u sklopu našeg projekta „Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem pomogli SOS Dječjem selu Hrvatska - organizaciji koja je poznata po svojoj velikoj brizi i pomoći nezbrinutoj djeci. Nadam se da će ova donacija razveseliti korisnike SOS Dječjeg sela Hrvatska, uljepšati igru i unaprijediti kvalitetu njihovog života. Također veseli me da će ova donacija pomoći i djelatnicima SOS Dječjeg sela Hrvatska u njihovom svakodnevnom radu i trudu koji ulažu kako bi pomogli i uljepšali život djece bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi“, izjavio je Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda.

Udruga SOS Dječje selo Hrvatska je nevladina i neprofitna udruga koja svojim radom pomaže djeci koja nemaju roditelje ili roditeljsku skrb, a pomoć se pruža putem četiri principa rada SOS Dječjeg sela: SOS majki, SOS braće i sestara, SOS kuća i SOS sela. Djeci se tim putem pruža sigurno, obiteljsko okruženje pogodno za daljnji razvoj. Udruga pruža pomoć i mladim ljudima koji po završetku osnovne škole odlaze u SOS Zajednice mladih gdje, pod 24-satnom skrbi odgajatelja, završavaju srednjoškolsko obrazovanje i traže prva zaposlenja. Na tom putu pomažu im i partneri od povjerenja, poput PBZ grupe.

SOS mama Danica i Mislav Blažić, predsjednik Uprave PBZ Carda Foto: PBZ Grupa

„Pravo je zadovoljstvo sklopiti suradnju s ovako osviještenom tvrtkom poput PBZ grupe. Velika hvala u ime naše djece i mladih svim ljudima velikog srca što su prepoznali potrebu obiteljskog tipa skrbi, kakvog naša Udruga pruža već 33 godine. Uz ovu hvalevrijednu donaciju sada će naša djeca i mladi moći još bezbrižnije napredovati na svom putu k osamostaljenju. U dvije SOS Zajednice mladih u Osijeku postavljeni su novi klima uređaji, zahvaljujući kojima će dvadesetak mladih osoba imati miran san tokom cijelog ljeta. U SOS Dječjem selu Lekenik opremljena je senzorna soba pomoću koje naše stručnjakinje sada mogu provoditi posebne terapijske postupke za što brži i bolji oporavak djece koja su nam povjerena na skrb“, rekla je gospođa Višnja Tuškan-Krupić, nacionalna direktorica Udruge SOS Dječje selo Hrvatska.

Andrej Bilić; direktor regije, Poslovi sa stanovništvom PBZ-a; Zoran Relić, direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci; i Željko Crljen, voditelj SOS zajednica mladih u Osijeku. Foto: PBZ Grupa

Donacija SOS Dječjem selu Hrvatska realizirana je u sklopu projekta društveno odgovornog poslovanja PBZ grupe, članice Intesa Sanpaolo Grupe, pod nazivom „Činim dobro svaki dan“. Ovaj projekt PBZ grupa kontinuirano provodi od 2008. godine pomažući putem njega nacionalne, dugoročne projekte za dobrobit djece i mladih te drugih osoba u potrebi Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, izdvajajući za svaku transakciju napravljenu Visa karticom sa srcem po 10 centi, bez dodatnog troška za korisnike kartice. Do sada je za projekt „Činim dobro svaki dan“ PBZ grupa donirala više od 5 milijuna eura te realizirala 95 donacija, uključujući bolnice i domove socijalne skrbi diljem Hrvatske. Više informacija o postignućima projekta nalazi se na www.cinimdobro.hr.