Gradonačelnik Marijan Pavliček ukidanjem besplatnih vrtića "suverenistički" je udario na djecu Vukovara. Grad u kojem je udio djece do 14 godina tek 13% nije samo simbol stradanja u Domovinskom ratu već središte županije koja je između dva popisa izgubila najviše stanovnika i koja je hrvatski rekorder s gubitkom trećine učenika u 10-ak godina. Odlukom da se u Vukovaru, koji je u desetljeću izgubio 15% stanovništva, štedi na djeci Pavliček je, nema što, pokazao socijalnu osjetljivost i osviještenost za demografske probleme. Da je ukidanje te mjere zbog velikih troškova najavio u predizbornoj kampanji, nitko mu ne bi spočitnuo da je prevario birače. Način na koji se opravdavao još je gori i pokazuje kako gleda na svoju i ulogu gradskih službenika i zaposlenika. "Da smo nastavili s mjerom besplatnih vrtića, pitanje je što bi se dogodilo da nismo mogli isplatiti plaće za 187 zaposlenih u oba vrtića kao i u drugim gradskim ustanovama...?", tumačio je.
Obećao je "Vukovar jednakih mogućnosti za sve", a na kraju ispada da je gradska administracija najvažnija, važnija od djece i svrha samoj sebi
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Nova odluka HZMO-a o usklađivanju mirovina: Ovo je iznos koji država jamči za 40 godina staža
Ovo su nove cijene goriva: Pogledajte gdje su benzin i dizel najjeftiniji, a gdje najskuplji
VIDEO Izbili masovni neredi: Stotine maskiranih tinejdžera izašlo na ulice, napadnut i političar
Tužne vijesti! Iznenada preminuo splitski ugostitelj i glazbenik
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Prokletstvo funkcije predsjednika RS-a, smjenjivani ili nakon mandata zatvarani
Domaća i međunarodna zajednica boji se da bi ovaj referendum mogao biti uvod u nove, osobito onaj o odcjepljenju srpskog entiteta od države.
Muk na ljevici, SDP osuđuje samo nacizam i staljinizam te još i slavi Jugoslaviju
I Možemo je propustio priliku da spomene i žrtve komunizma, što bi, kako je nedavno njihov Bosanac docirao desnici, bio doprinos politici sjećanja koja potiče pomirenje, a ne podjele ili političke instrumentalizacije
Žrtve ne zaslužuju da se preko njih nastavljaju ideološki ratovi
O Jazovki se sve znalo odavno, njezine su strahote otkrivene još 1989. godine, ali u Hrvatskoj dugo nije bilo političke volje da se žrtve Jazovke dostojno pokopaju, kao i žrtve s mnogih drugih stratišta.
Smije li se javnim novcem plaćati demontaža vlastite države?
Kazališni redatelj Oliver Frljić godinama izaziva skandale predstavom koja Isusa prikazuje kao silovatelja. Je li to kritika ili prijezir i izvrgavanje ruglu simbola većinske kulture? HAVC financira filmove koji u inozemstvu osvajaju nagrade, ali kod kuće izazivaju opravdane polemike, poput onih koji ratnu stvarnost prikazuju jednostrano, kao da su hrvatski branitelji u pravilu zločinci.
I u Benkovcu mora vrijediti sloboda izražavanja, ali sa zrnom razuma
Zar se po Hrvatskoj krv prolijevala da bi opet “povlašteni” određivali što je ili nije dopušteno u medijima, kulturi, umjetnosti, politici, općenito u javnom prostoru?!
Njemačka na slijepom kolosjeku – željeznica postala veliki uteg i Merzu
Povijesna željeznica "Željezna Rajna", koja povezuje luku Antwerpen u Belgiji s Duisburgom u Ruhrskoj oblasti, obnavlja se kako bi se poboljšala vojna mobilnost i potaknula trgovina
Merz bi poslao njemačke trupe u Ukrajinu, ali Bundeswehr nije operativno spreman
Stacioniranje vojnika Bundeswehra u Ukrajini zahtijevalo bi i odluku Bundestaga
Saša Šekoranja, istarski perivoji i zagrebački izlozi
Šekoranja je jedan od doista rijetkih ljudi u današnjemu Zagrebu u koje bi se grad mogao ugledati. On je onaj nenametljivi arbitar stila, koji zahvaća vrlo širok socijalni i kulturološki segment zagrebačkog i hrvatskog društva
Šef SDP-a punio bi zatvore zbog ZDS-a. Nije trebao na odmor u Pjongjang
Novi totalitarizam Hajdaša Dončića, da se u zatvor do tri godine ide ravno s koncerata i utakmica, traži nove kapacitete, recimo obnovu Golog otoka