Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
27.08.2025. u 09:35

Obećao je "Vukovar jednakih mogućnosti za sve", a na kraju ispada da je gradska administracija najvažnija, važnija od djece i svrha samoj sebi

Gradonačelnik Marijan Pavliček ukidanjem besplatnih vrtića "suverenistički" je udario na djecu Vukovara. Grad u kojem je udio djece do 14 godina tek 13% nije samo simbol stradanja u Domovinskom ratu već središte županije koja je između dva popisa izgubila najviše stanovnika i koja je hrvatski rekorder s gubitkom trećine učenika u 10-ak godina. Odlukom da se u Vukovaru, koji je u desetljeću izgubio 15% stanovništva, štedi na djeci Pavliček je, nema što, pokazao socijalnu osjetljivost i osviještenost za demografske probleme. Da je ukidanje te mjere zbog velikih troškova najavio u predizbornoj kampanji, nitko mu ne bi spočitnuo da je prevario birače. Način na koji se opravdavao još je gori i pokazuje kako gleda na svoju i ulogu gradskih službenika i zaposlenika. "Da smo nastavili s mjerom besplatnih vrtića, pitanje je što bi se dogodilo da nismo mogli isplatiti plaće za 187 zaposlenih u oba vrtića kao i u drugim gradskim ustanovama...?", tumačio je.

Ključne riječi
Vrtići Vukovar Marijan Pavliček

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Benkovac: Dom kulture gdje su branitelji prosvjedovali oko održavanja Festivala Nosi se
Premium sadržaj
Video sadržaj
7
ŽARKO IVKOVIĆ

Smije li se javnim novcem plaćati demontaža vlastite države?

Kazališni redatelj Oliver Frljić godinama izaziva skandale predstavom koja Isusa prikazuje kao silovatelja. Je li to kritika ili prijezir i izvrgavanje ruglu simbola većinske kulture? HAVC financira filmove koji u inozemstvu osvajaju nagrade, ali kod kuće izazivaju opravdane polemike, poput onih koji ratnu stvarnost prikazuju jednostrano, kao da su hrvatski branitelji u pravilu zločinci.

Učitaj još