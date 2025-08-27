Gradonačelnik Marijan Pavliček ukidanjem besplatnih vrtića "suverenistički" je udario na djecu Vukovara. Grad u kojem je udio djece do 14 godina tek 13% nije samo simbol stradanja u Domovinskom ratu već središte županije koja je između dva popisa izgubila najviše stanovnika i koja je hrvatski rekorder s gubitkom trećine učenika u 10-ak godina. Odlukom da se u Vukovaru, koji je u desetljeću izgubio 15% stanovništva, štedi na djeci Pavliček je, nema što, pokazao socijalnu osjetljivost i osviještenost za demografske probleme. Da je ukidanje te mjere zbog velikih troškova najavio u predizbornoj kampanji, nitko mu ne bi spočitnuo da je prevario birače. Način na koji se opravdavao još je gori i pokazuje kako gleda na svoju i ulogu gradskih službenika i zaposlenika. "Da smo nastavili s mjerom besplatnih vrtića, pitanje je što bi se dogodilo da nismo mogli isplatiti plaće za 187 zaposlenih u oba vrtića kao i u drugim gradskim ustanovama...?", tumačio je.