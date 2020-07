'Koalicija sa Restarts koalicijom nije moguća, a s HDZ-om da uz uvjet da Plenković ne bude premijer'

Lista Domovinskog pokreta u 5. izbornoj jedinici osvojiti će 4 saborska mandata, a idemo i po peti. Očekujemo u dvije slavonske županije 10 mandata, a ukupno u Hrvatskoj oko 20 saborskih mandata, kaže predsjednik Hrvatske konzervativne stranke (HKS) Marijan Pavliček koji je na listi Domovinskog pokreta na 2. mjestu u 5. Izbornoj jedinici.

Pojašnjavajući svoja očekivanja Pavliček kaže kako je razlog njihovom dobrom izbornom rezultatu duopol HDZ-a i SDP-a koji je Slavoniju gospodarski i demografski opustošio radi čega u gradovima i selima živi i 50 posto manje građana nego prije Domovinskog rata. Kaže kako ga posebno smeta što nitko za to ne mari počevši od Andreja Plenkovića koji kada govori o tome kaže kako su ljudi mobilni i putuju.

- Istina je da su ljudi mobilni i putuju ali problem je što putuju samo u jednom smjeru pri čemu se nitko ne vraća nazad. Upravo radi te ogorčenosti građana očekujemo dobar rezultat za listu Domovinskog pokreta. Uz to ovo je prvi put da ljudi imaju glasati ZA, a ne kao prije protiv tako da glasovi Domovinskom pokretu neće propasti. Samim tim u one floskule Andreja Plenkovića kako je glas za Miroslava Škoru glas za SDP više nitko ne vjeruje, rekao je Pavliček.

Najavio je i kako će se s ulaskom Domovinskog pokreta u Hrvatski sabor glas Slavonije puno jače čuti te da kako slijedom toga očekuju puno drugačiji odnos prema Slavoniji i njenim potrebama. Insistirati će i na ravnomjernom razvoju svih dijelova Hrvatske. Prema riječima Pavličeka ukoliko se nešto hitno ne napravi Slavoniji prijeti gospodarski kolaps jer uskoro više neće biti potrebne radne snage. Već sada, kako je rekao, građevinske tvrtke zapošljavaju radnike iz istočne Europe.

-Insistirat ćemo na novom teritorijalnom ustroju jer ovaj teret s tolikim brojem gradova i općina, gradonačelnika, načelnika, mase službenih automobila, nekoliko tisuća vijećnika ne može niti Švicarska izdržati. Insistirat ćemo na okrupnjavanju općina i gradova jer mnogi od njih ne mogu opstati. Kada je riječ o županijama tu ćemo inicirati šire rasprave. Tražiti ćemo da izbor državnoga odvjetnika bude na objektivniji način, ustrojavanje zasebnog odjela za ratne zločine, drugačijoj i aktivnijoj demografskoj politici, ustrojavanju Zavoda za demografiju…, najavio je Pavliček.

Kada je riječ o postizbornim koalicijama Pavliček kaže kako će tražiti da stavke njihovog programa postanu i dio programa Vlade ali i da je jedan od važnih preduvjeta da budu svjetonazorski isti ili slični.

-Samim tim Restart koalicija ne dolazi u obzir jer su svjetonazorske razlike prevelike. Ne dolazi u obzir niti koalicija sa Miloradom Pupovcem i SDSS-om koji koriste pripadnike srpske nacionalne manjine za svoje osobne interese. Koalicija sa HDZ-om je moguća ali pod uvjetom da Andrej Plenković ne bude predsjednik Vlade. On pripada lijevo liberalnom spektru i bio bi idealan za predsjednika HNS-a ili HSLS-a ali nikako ne i za predsjednika jedne demokršćanske stranke. Uz to on je čovjek koji je nasilno uveo Istambulsku konvenciju, usvojio Marakeški sporazum, nije prihvatio referendumske inicijative…, rekao je Pavliček.