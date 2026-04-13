Propali pregovori primirje stavljaju na kušnju

Nakon što su propali pregovori između SAD-a i Irana u Pakistanu, nadolazeći sati i dani bit će ključni za budućnost regije, budući da je već ionako krhko primirje stavljeno na ozbiljnu kušnju. Pregovori u Islamabadu završili su bez postizanja dogovora, čime se ionako nestabilan sporazum dodatno gura na rub izdržljivosti. Sporazum o prekidu vatre u trajanju od dva tjedna, koji je započeo 8. travnja, tehnički je i dalje na snazi, ali je ostao bez političkog okvira koji bi jamčio njegovu održivost.



Nakon intenzivnih pregovora između Washingtona i Teherana u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, koji su trajali više od 21 sat, obje strane objavile su kraj runde razgovora bez ikakvog napretka, u trenutku sve dubljih razlika i vidljivog slabljenja napora za postizanje održivog rješenja. Runda izravnih pregovora između SAD-a i Irana završila je, dakle, bez dogovora, nakon iscrpnih i napetih rasprava, otvarajući prostor razdoblju neizvjesnosti te potencijalne eskalacije ili tek privremene, krhke deeskalacije.