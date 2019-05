Papa Franjo: Vaša država je predivni mozaik

To je prvi puta da Petrov nasljednik dolazi na makedonsko tlo, a ja sam posebno sretan što se to događa na 25. obljetnicu uspostavljanja diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Sjeverne Makedonije, kazao je papa Franju na početku govora pred predstavnicima civilnog društva i diplomatskih predstavnika a kojem je prisustvovao je predsjednik Sjeverne Makedonije Gjorge Ivanov. Papa Franjo je stigao u predsjedničku palaču, gdje ga je dočekao Ivanov. Odsvirane su himne, a onda su zajedno prošli pred počasnim strojem.

“Vaša je zemlja most između istoka i zapada, te točka spajanja mnogih kulturnih struja. Tu su svjedočanstva bizantske i otomanske povijesti, s izdržljivim tvrđavama među planinama i divnim ikonostasima antiknih crkvi koje otkrivaju kršćansku prisutnost od vremena apostola, a što pokazuje bogatstvo tisućljetne kulture. To kulturno bogatstvo je zrcalo vašeg vrijednog bogatstva. Multietnička i multireligiozna kompozicija na licu vašeg naroda, plod bogate povijesti, je odraz kompleksnih odnosa tijekom stoljeća. Taj splet kultura i etničkih i vjerskih pripadnosti dalo je mjesta mirnom i trajnom suživotu u kojem je pojedini identitet znao i mogao izraziti se i razviti bez negiranja, tlačenja i diskriminiranja drugoga. To može biti primjer drugima. Te posebne karakteristike su istodobno znakovite na putu tješnjije integracije s europskim zemljama. Priželjkujem da se ta integracija razvije pozitivno za cijelu regiju zapadnog Balkana, kao i da do nje dođe u poštovanju različitosti i temeljnih prava.

Tu je različita vjerska pripadnost pravoslavaca, muslimana, katolika, Židova i protestanata, kao različita etnička pripadnost Makedonaca, Albanaca, Srba, Hrvata i osoba drugih podrijetala stvorila mozaik u kojem je svaki kamenčić potreban za originalnost i ljepotu ukupne slike. Ta ljepota će biti blistavija u odnosu na mjeru s kojom ćete znati prenositi je i sijati u srcima novih generacija. Svi napori koji će se činiti kako bi različiti vjerski izrazi i različiti narodi pronašli teren zajedničkog suglasja neće biti uzaludni, dapače sadržavat će potrebno svjetlo za budućnost mira i plodnosti.

Papa je pohvalio vlasti, Crveni križ, Caritas i nevladine organizacije u naporu da se prihvati veliki broj imigranata iz srednjoistočnih zemalja koji su bježali s ratnih prostora. Na čast i ponos je takava gesta naroda.

Papa je govorio i o Majki Tereziji koja je rođena u Skoplju koja je uz pomoć Božje ljubavi bila milosrdna prema bliženjem i potrebitom. Opravdano ste ponosni na tu vašu sugrađanku, rekao je Franjo. Izrazio je i zahvalnost što svake godine makedonsko izaslanstvo dolazi u Vatikan na blagdan svetih Ćirila i Metoda.

Papa je zatim otišao u memorijalni muzej Majke Terezije gdje je u njezinu čast izrekao molitvu. Zazvao je svetu Majku Tereziju da moli za Skoplje, za narod, za njegovu Crkvi i sve koji žele slijediti Krista kao što su to činili njegovi učenici.