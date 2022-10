Panika u Južnoj Koreji nakon pada projektila: 'Nismo znali što se događa, vojska nas nije upozorila'

Neuspješno ispaljivanje balističke rakete izazvalo je paniku u inače mirnom gradu u Južnoj Koreji, nakon što je projektil pao na zemlju i izazvao veći požar, priopćili su u srijedu dužnosnici.

Južnokorejska vojska u utorak navečer ispalila je balističku raketu kratkog dometa Hyunmoo-2 koja je zbog neispravnosti pala ubrzo nakon lansiranja. Pri padu se zapalilo raketno gorivo, ali kapsula nije eksplodirala, rekao je predstavnik južnokorejske vojske za novinsku agenciju Yonhap.

🇰🇷🔥Multiple Explosions & fire has been reported at the 18th fighter wing (Gangneung) in South Korea.



The 18th fighter wing is the closest South Korean airbase to the DMZ. pic.twitter.com/uz2AjLf1sA