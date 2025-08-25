VIDEO Panika u Hamburgu: Skladište u plamenu, odjeknule eksplozije, dim prekrio nebo

Ogroman stup dima uzdiže se nad Hamburgom i vidljiv je kilometrima uokolo. U jednom skladištu došlo je do eksplozija, što je izazvalo hitnu reakciju policije i vatrogasaca, a promet u nekoliko četvrti i na važnim prometnicama potpuno je zaustavljen, piše Bild. Požar je izbio oko 15:30 sati u skladišnom prostoru jedne špediterske tvrtke. Pretpostavlja se da je gorjelo vozilo, a serija eksplozija, koje su navodno uzrokovane plinskim bocama sa smijavcem, dodatno je pogoršala situaciju.

Hamburgas ostā ugunsgrēks kaut kādā noliktavā. It kā sākotnēji kāda automašīna aizdegusies, pēc tam arī gāzes baloni https://t.co/3K4qvfZVZK pic.twitter.com/zHaS7yILgw — Jānis Tereško (@JanisTeresko) August 25, 2025

Policija je potvrdila da su komadi krhotina završili na autocesti A1, gdje je u nesreći ozlijeđeno nekoliko osoba. Vatra je izbila u četvrti Veddel, a dim se brzo proširio na okolne poslovne objekte. Vatra je, prema prvim informacijama, zahvatila još najmanje jednu halu. Vatrogasne postrojbe odmah su upućene na teren, no prilazak požarištu bio je otežan zbog opasnosti od novih eksplozija i letećih dijelova. Jedno interventno vozilo navodno je pretrpjelo oštećenja. Trenutno su eksplozije prestale, a vatrogasci se pripremaju za intenzivno gašenje požara.

Zbog opasnosti i širenja dima, policija je privremeno zatvorila oba smjera autoceste A1 između Norderelbe i Moorfleet. Istovremeno, na A7 se stvaraju velike prometne gužve – kolone dosežu četiri kilometra prema sjeveru i pet kilometara prema jugu, kod tunela ispod Elbe. Vlasti apeliraju na građane da izbjegavaju to područje.

LARGE WAREHOUSE ENGULFED IN MAJOR FIRE AT HAMBURG PORT, GERMANY; NEARBY A1 MOTORWAY CLOSED, SEVERAL INJURED. pic.twitter.com/Q7rYhezsDv — GRX (@GlobalReportX) August 25, 2025

Građani su putem sustava za uzbunjivanje upozoreni da dim može biti štetan za zdravlje, osobito u dijelovima grada Veddel, Moorfleet i Bergedorf. Preporučuje se zatvaranje prozora i vrata te isključivanje klima uređaja i ventilacijskih sustava. Prema riječima glasnogovornika vatrogasaca Lorenza Hartmanna, iz pogođenog područja evakuirano je više desetaka ljudi.

Uz lokalne vatrogasce i policiju, angažirani su i specijalni timovi – uključujući policijske vodené topove i interventna vozila iz hamburške zračne luke. Prema izvorima s terena, situacija je još uvijek ozbiljna, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarom i sanaciju terena.