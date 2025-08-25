Naši Portali
VELIKI POŽAR

VIDEO Panika u Hamburgu: Skladište u plamenu, odjeknule eksplozije, dim prekrio nebo

Fire at an apartment building, in Berlin
Fabrizio Bensch/REUTERS/Ilustracija
Autor
Lina Šantak
25.08.2025.
u 20:25

Policija je potvrdila da su komadi krhotina završili na autocesti A1, gdje je u nesreći ozlijeđeno nekoliko osoba.

Ogroman stup dima uzdiže se nad Hamburgom i vidljiv je kilometrima uokolo. U jednom skladištu došlo je do eksplozija, što je izazvalo hitnu reakciju policije i vatrogasaca, a promet u nekoliko četvrti i na važnim prometnicama potpuno je zaustavljen, piše Bild. Požar je izbio oko 15:30 sati u skladišnom prostoru jedne špediterske tvrtke. Pretpostavlja se da je gorjelo vozilo, a serija eksplozija, koje su navodno uzrokovane plinskim bocama sa smijavcem, dodatno je pogoršala situaciju.

Policija je potvrdila da su komadi krhotina završili na autocesti A1, gdje je u nesreći ozlijeđeno nekoliko osoba. Vatra je izbila u četvrti Veddel, a dim se brzo proširio na okolne poslovne objekte. Vatra je, prema prvim informacijama, zahvatila još najmanje jednu halu. Vatrogasne postrojbe odmah su upućene na teren, no prilazak požarištu bio je otežan zbog opasnosti od novih eksplozija i letećih dijelova. Jedno interventno vozilo navodno je pretrpjelo oštećenja. Trenutno su eksplozije prestale, a vatrogasci se pripremaju za intenzivno gašenje požara.

Zbog opasnosti i širenja dima, policija je privremeno zatvorila oba smjera autoceste A1 između Norderelbe i Moorfleet. Istovremeno, na A7 se stvaraju velike prometne gužve – kolone dosežu četiri kilometra prema sjeveru i pet kilometara prema jugu, kod tunela ispod Elbe. Vlasti apeliraju na građane da izbjegavaju to područje.

Građani su putem sustava za uzbunjivanje upozoreni da dim može biti štetan za zdravlje, osobito u dijelovima grada Veddel, Moorfleet i Bergedorf. Preporučuje se zatvaranje prozora i vrata te isključivanje klima uređaja i ventilacijskih sustava. Prema riječima glasnogovornika vatrogasaca Lorenza Hartmanna, iz pogođenog područja evakuirano je više desetaka ljudi.

Uz lokalne vatrogasce i policiju, angažirani su i specijalni timovi – uključujući policijske vodené topove i interventna vozila iz hamburške zračne luke. Prema izvorima s terena, situacija je još uvijek ozbiljna, a vatrogasci nastavljaju borbu s požarom i sanaciju terena.
Ključne riječi
Njemačka Hamburg požar

Komentara 5

Pogledaj Sve
IV
ivantoljdrkaucrkvi
20:46 25.08.2025.

eksplodirala municija da se ne lažemo

MK
Moj_kumpel
21:25 25.08.2025.

Dobro je nema mrtvi vjerovatno oružje i municija....

DU
Dubokogrlo
20:59 25.08.2025.

smijavac iliti no2, iliti dusikov dioksid

