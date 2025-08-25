Njemački ministar vanjskih poslova: Za posredovanje u sporovima na zapadnom Balkanu Hrvatska je u najboljem položaju

Njemačka diplomacija ponovno je u rukama demokršćana: prvi put nakon gotovo šest desetljeća na čelo ministarstva vanjskih poslova u svibnju je zasjeo CDU-ovac Johann Wadephul, suradnik kancelara Friedricha Merza i jedan od najiskusnijih vanjskopolitičkih glasova u Bundestagu. Pravnik s doktoratom sa Sveučilišta u Kielu i pukovnik u pričuvi Bundeswehra, Wadephul je u parlamentu od 2009., a kao potpredsjednik kluba CDU/CSU bio je zadužen upravo za vanjsku i sigurnosnu politiku. Odmah je obišao europske prijestolnice, a u Washingtonu se sastao i s američkim senatorom Marcom Rubiom, i to u trenucima kad svijet potresaju brojne sigurnosne krize.