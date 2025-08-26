Naši Portali
BORAVILA JE I U SLOVENIJI

Palestinska ministrica sutra dolazi u Zagreb, susrest će se s hrvatskim diplomatima

Borut Zivulovic/REUTERS
Borut Zivulovic/REUTERS
Autor
Sandra Veljković
26.08.2025.
u 22:25

Na međunarodnoj sceni Aghabekian je poznata kao zagovornica dvodržavnog rješenja i kritičarka izraelskih operacija u Pojasu Gaze

Ministrica vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian sutra će u Zagrebu održati izlaganje u sklopu Konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske, a onda se i sastati s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Aghabekian je upravo boravila u Sloveniji, kojoj je zahvalila za priznanje Palestine. Hrvatska još nije priznala Palestinu, ali podupire rješenje o dvije države. Varsen Aghabekian, palestinska političarka armenskog podrijetla, preuzela je u lipnju dužnost ministrice vanjskih poslova i dijaspore Palestinske samouprave, čime je postala prva Armenka u povijesti zemlje na tako visokoj funkciji.

Rođena je 1958. u Jordanu, a obrazovanje je nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je stekla doktorat iz obrazovne politike i upravljanja na Sveučilištu u Pittsburghu. Akademsku karijeru gradila je na Al-Quds University, gdje je više od dva desetljeća bila profesorica i obnašala niz vodećih funkcija, uključujući dužnost dekanice. Dugo je angažirana u Nezavisnoj komisiji za ljudska prava te u predsjedničkim komisijama za obnovu Crkve Kristova rođenja i za crkvena pitanja. Istaknuta je i kao zagovornica prava žena te zaštite kršćanske zajednice u Palestini. Na međunarodnoj sceni Aghabekian je poznata kao zagovornica dvodržavnog rješenja i kritičarka izraelskih operacija u Pojasu Gaze. 

Palestinian Foreign Minister Varsen Aghabekian visits Slovenia
Ključne riječi
Palestina Varsen Aghabekian Gordan Grlić Radman

Komentara 5

Pogledaj Sve
CR
crnikruh
22:43 26.08.2025.

Palestinci snose najveću krivicu za ovaj rat i patnje nedužnih, djece, jer su trebali poduzeti sve da vrate izraelske taoce i predaju Hamas koji su najveći neprijatelji palestinskog naroda. Umjesto njihove djece važniji im je zločinački fanatizam.

Avatar juma
juma
00:11 27.08.2025.

Bolje ne dolazi k nama, nego otidji Hamasu i reci neka puste taoce i polože oružje. Dok god to ne učine Izrael ima pravo na obranu. Problem je što se od Hamasa ne bi živa vratila.

PR
prajdali100
23:19 26.08.2025.

Ova bi mogla gadno ispreskakati Radmana koji više nezna " je li pošo ili došo". Čovjek je izgubljen.

