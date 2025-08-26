Palestinska ministrica sutra dolazi u Zagreb, susrest će se s hrvatskim diplomatima

Ministrica vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian sutra će u Zagrebu održati izlaganje u sklopu Konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske, a onda se i sastati s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Aghabekian je upravo boravila u Sloveniji, kojoj je zahvalila za priznanje Palestine. Hrvatska još nije priznala Palestinu, ali podupire rješenje o dvije države. Varsen Aghabekian, palestinska političarka armenskog podrijetla, preuzela je u lipnju dužnost ministrice vanjskih poslova i dijaspore Palestinske samouprave, čime je postala prva Armenka u povijesti zemlje na tako visokoj funkciji.

Rođena je 1958. u Jordanu, a obrazovanje je nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je stekla doktorat iz obrazovne politike i upravljanja na Sveučilištu u Pittsburghu. Akademsku karijeru gradila je na Al-Quds University, gdje je više od dva desetljeća bila profesorica i obnašala niz vodećih funkcija, uključujući dužnost dekanice. Dugo je angažirana u Nezavisnoj komisiji za ljudska prava te u predsjedničkim komisijama za obnovu Crkve Kristova rođenja i za crkvena pitanja. Istaknuta je i kao zagovornica prava žena te zaštite kršćanske zajednice u Palestini. Na međunarodnoj sceni Aghabekian je poznata kao zagovornica dvodržavnog rješenja i kritičarka izraelskih operacija u Pojasu Gaze.