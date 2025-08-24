Veliko priznanje: Ukrajina odlikovala Plenkovića i Grlića Radmana

Ured predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog objavio je priopćenje o dodjeli državnih odlikovanja Ukrajine za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, očuvanju državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine te za dobrotvorne aktivnosti.

Među odlikovanima su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman.

Uz predsjednika Vlade Plenkovića i ministra Grlića Radmana, odlikovani su i, među ostalima, predsjednik Češke Petar Pavel te predsjednik Finske Alexander Stubb.