Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
OBJAVIO URED VOLODIMIRA ZELENSKOG

Veliko priznanje: Ukrajina odlikovala Plenkovića i Grlića Radmana

Najnovija vijest
Autor
Sandra Veljković
24.08.2025.
u 19:46

Uz predsjednika Vlade Plenkovića i ministra Grlića Radmana, odlikovani su i, među ostalima, predsjednik Češke Petar Pavel te predsjednik Finske Alexander Stubb.

Ured predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog objavio je priopćenje o dodjeli državnih odlikovanja Ukrajine za značajan osobni doprinos jačanju međudržavne suradnje, očuvanju državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine te za dobrotvorne aktivnosti.

Među odlikovanima su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman.

Uz predsjednika Vlade Plenkovića i ministra Grlića Radmana, odlikovani su i, među ostalima, predsjednik Češke Petar Pavel te predsjednik Finske Alexander Stubb.
Ključne riječi
Gordan Grlić Radman Andrej Plenković Volodimir Zelenski Ukrajina

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar Calliban
Calliban
20:01 24.08.2025.

Pa šta i Putin će Milanovića, kad prijeđe s Pantovčaka u Gasnjeft

Avatar Zavratnica
Zavratnica
20:07 24.08.2025.

Drug Putin će odlikovati drugove Orbana, Šmrcavog i njihovog pajdaša iz Laktaša.

Avatar Calliban
Calliban
20:03 24.08.2025.

Zaslužili su odlikovanje za spašavanje našeg kapetana, ali mediji više prate Dodika i Milanovića 😏 To je to prokletstvo prodaje medija srblju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još