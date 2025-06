Palestinci izložili slike ubijene izraelske djece: ‘Tugujemo sa svakom obitelji koja je izgubila dijete u ovom ratu'

Skupina Palestinaca u Pojasu Gaze izložila je tijekom bdjenja slike izraelske djece koju je Hamas ubio 7. listopada 2023. godine, rekla je izraelsko-arapska inicijativa u ponedjeljak. Roditelji koji su i sami izgubili djecu u ratu u Gazi također su sudjelovali u akciji, rekla je organizacija Standing Together na X-u. Broj ljudi koji su sudjelovali u nijemom prosvjedu nije poznat. Prosvjedi u Gazi vrlo su rijetki.

Gaza Residents Hold Vigils for Israeli Children Killed by Hamas, Call for End to War and Hamas Rule



