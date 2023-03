Pakiranja skuplja za 1,20 eura: Cijene sirove kave padaju, hoće li to osjetiti potrošači?

Pojedini brendovi kave u Hrvatskoj su u godinu i pol na policama trgovina poskupjeli i 1,20 eura ili 9 kuna, govorimo li primjerice o pakiranjima od 400 grama. Ovisno o proizvođaču trenutačno koštaju između 5,31 i 5,57 eura, no prema tvrdnjama trgovaca neki od dobavljača/proizvođača ispostavili su im nove cjenike, koje su, u očekivanju novih mjera Vlade, dogovorno ipak prolongirali do 1. travnja. Ima li za to opravdanja, pitali smo, budući da se prema predviđanjima Rabobanka i Goldman Sacksa očekuje da će cijene arabice koje su lani bile na rekordnim razinama u 2023. pasti znatno ispod visokih 2,58 USD/kg iz veljače 2022.