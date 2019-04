Pacijenti u bolnici svakodnevno ostaju bez hrane, pogledajte tko ih terorizira

Gotovo svakoga jutra pacijenti bolnice RK Khan u južnoafričkom gradu Durbanu ostaju bez hrane, a zbog neobičnih lopova bolnicu je posjetio i ministar zdravstva Aaron Motsoaledi.

Naime, bolnicu su 'napali' majmuni koji ulaze u kuhinju i sobe pacijenata u potrazi za hranom, a osoblje bolnice nikako im ne može stati na kraj.

Ministar je bolnicu posjetio nakon što je vidio snimke majmuna na društvenim mrežama.

– Nitko ih ne dira jer znaju biti agresivni pa ih samo puste da tako hodaju po bolnici, no to ne smijemo dopustiti jer mogu biti prijenosnici raznih bolesti od hepatitisa do tuberkuloze – rekao je tijekom posjeta južnoafrički ministar.

Osoblje bolnice objasnilo je kako prozore ne mogu držati stalno zatvorenima jer mnoge sobe nemaju klimatizacijske uređaje, a brojni korisnici društvenih mreža predložili su da jednostavno postave rešetke na prozore s vanjske strane, a kroz koje se majmuni neće moći provući. Nadajmo se da će ih poslušati...