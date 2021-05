Pa kako nisu primijetili: Dječak (3) uzeo ključeve auta, vozio, pa se zabio u prometni znak

Dječak (3) u gradu Peine u njemačkoj Saveznoj državi Donja Saska uzeo je roditeljima ključeve automobila i vozio ga oko 150 metara nakon čega je udario u prometni znak. Srećom, dječak nije ozlijeđen. Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio u subotu u poslijepodnevnim satima. Roditelji nisu primijetili da im je sin uzeo ključeve i potajno ušao u automobil, pše Fenix magazin.

Dječak je vozio auto na cesti oko 150 metara, a potom se zabio u prometni znak. To je primijetila jedna vozačica. Brzo je stigla do dječaka i ugasila automobil. Potom je pozvana policija. Glasnogovornik policije je rekao kako će policija provesti istragu jer žele utvrditi kako je došlo do toga da dječak vozi automobil.