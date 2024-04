Ovo su poslovi koji donose najveće mirovine u Njemačkoj, neki bi vas mogli iznenaditi

Visina mirovine u Njemačkoj ovisi o raznim čimbenicima i individualna je, ali postoje zanimanja koja donose puno veće mirovine od uobičajenih. Uz broj godina uplaćenih doprinosa, važnu ulogu igra i dob za odlazak u mirovinu, visina prosječnih primanja tijekom radnog vijeka i težina posla, a portal Fenix magazin objavio je koja zanimanja nude najveću mirovinu.

Što duže se radi u Njemačkoj, što su veći prosječni prihodi tijekom radnog vijeka, to će mirovina biti veća. No, više platnih bodova, a time i više novca u mirovini, može se dobiti i za podizanje djece i posebno naporan rad. Ako želite visoku mirovinu, pri odabiru karijere ne biste trebali obratiti pozornost samo na visinu prosječnih primanja, već i na to može li se ona ostvariti kroz duži vremenski period. U konačnici, njemačko zakonodavstvo očekuje da se doprinosi plaćaju 45 godina prije nego što se može otići u mirovinu.

Državni službenici, liječnici, odvjetnici, piloti i menadžeri zanimanja su i poslovi s najvišim mirovinskim pravima. Ljudi s tim profesijama obično ostvaruju visoke mirovine. Državni službenici općenito imaju najveća mirovinska prava u Njemačkoj, jer uplaćuju u državnu mirovinu tijekom cijelog radnog staža. Službeničke mirovine su samostalan sustav socijalne sigurnosti, piše njemačko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Liječnici, odvjetnici, piloti i menadžeri iz raznih profesionalnih sektora također obično primaju visoke mirovine. Razlog tome su, s jedne strane, njihova visoka primanja, a s druge strane činjenica da na svojim poslovima često rade do dobi za mirovinu. Osim toga, zaposlenici s visokim primanjima također su sposobniji izraditi privatne mirovinske planove od onih s niskim primanjima.

Međutim, visinu mirovine ne određuje samo obrazovanje nego i težina posla. Primjerice, osobe čiji se posao smatra posebno teškim dobivaju više platnih bodova, mogu ranije otići u mirovinu ili im se na mirovinu dodaje određeni postotak prosječnog dohotka. To su osobe sa zanimanjima: građevinski radnik, krovopokrivač, keramičar, zidar, radnik u metaloprerađivaćkoj industriji, graditelj cesta te rudar. Da bi neki posao bio prepoznat kao težak, mora zadovoljiti određene kriterije. U pravilu se vodi računa o fizičkom i psihičkom stresu, objašnjavaju njemački mediji.

