VIDEO Stigao odgovor bijesnoj Melaniji: Oglasio se poznati voditelj, evo što joj je poručio

Američki voditelj Jimmy Kimmel našao se na udaru snažne kritike predsjedničkog para nakon što je u svojoj emisiji prošlog četvrtka našalio da prva dama Melania Trump ima "sjaj buduće udovice". Šala je izrečena u emisjiu kojoj se Kimmel šalio oko nadolazeće večeru dopisnika Bijele kuće. "Naša prva dama, Melania, je ovdje. Pogledajte je, tako je lijepa. Gospođo Trump, imate sjaj kao buduća udovica.“ Na samoj večeri u subotu, dogodila se pucnjava kada je naoružani napadač pokušao ući u dvoranu. Incident je izazvao veliki šok, a Trumpovi pristaše brzo su povezali Kimmelovu šalu s nasiljem.

Melania Trump je u ponedjeljak na X-u oštro napala Kimmela. "Kimmelova mržnjom ispunjena i nasilna retorika namijenjena je podjeli naše zemlje. Njegov monolog o mojoj obitelji nije komedija – njegove riječi su korozivne i produbljuju političku bolest u Americi. Ljudi poput Kimmela ne bi smjeli imati priliku ulaziti u naše domove svake večeri i širiti mržnju. Kukavica, Kimmel se skriva iza ABC-ja jer zna da će ga ta mreža nastaviti štititi. Dosta je. Vrijeme je da ABC zauzme stav. Koliko će još puta vodstvo ABC-ja omogućiti Kimmelovo gnusno ponašanje na štetu naše zajednice"

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Donald Trump je na Truth Socialu otišao korak dalje i zatražio trenutni otkaz za Kimmela:

"Jimmy Kimmel, koji nije nimalo smiješan (što pokazuju i njegove katastrofalne gledanosti), izrekao je na svojoj emisiji šokantnu izjavu. Dan kasnije luđak je pokušao ući u dvoranu večere dopisnika Bijele kuće s puškom, pištoljem i noževima. Jimmy Kimmel bi trebao biti odmah otpušten od Disneya i ABC-a".

U ponedjeljak navečer, u prvoj emisiji nakon incidenta, Kimmel se direktno obratio. Branio je izjavu kao pošalicu o razlici u godinama između Donalda i Melanine (mnogo mlađe od njega). "To nije, ni u najširem smislu te riječi, poziv na atentat. Slažem se da mržnju i nasilnu retoriku treba odbaciti. Mislim da bi odličan početak bio razgovor s vašim suprugom o tome", kazao je. Kimmel je također izrazio suosjećanje s predsjednikom i svima koji su proživjeli traumatični incident na večeri.

Ovo nije prvi sukob između Kimmela i Trumpove administracije. U rujnu je već bio suspendiran na nekoliko dana zbog komentara nakon ubojstva desničarskog aktivista Charlieja Kirka, bliskog Trumpovom savezniku. Tada se vratio nakon pet dana zbog velikog pritiska javnosti i Hollywooda. ABC i Kimmel zasad nisu dali dodatne komentare, javlja Independent.